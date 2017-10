Porturile maritime româneşti au decretat abstinenţa la şpagă

7

Spagarii sunt protejati de sefii lor

E bine ca au incetetat apucaturile de spagari insa este doar praf aruncat in ochi pana se vor linisti apele! Vrem sa vedem sefi dati jos de pe scaunele lor caldute si trasi la raspundere impreuna cu subalternii (colectorii) pe care ii protejeaza de ani de zile! Vor fi probabil pedepsiti doi trei (acarul Paun) despre apucaturile carora sefii vor spune ca nu stiau ( "ca daca am fi stiut am fi luat masuri" ) insa vor ramane destui care sa continue acest fenomen dupa ce trece valul! Ce pazeste DGA ?!?! Ce pazeste Garda de costa Constanta, Regionala Vamala sau CZC? Va spun eu: toti sefii de acolo sunt manjiti, corupti si spagari !!! Ei genereaza si protejeaza spaga si spagarii! Sunt sigur k oamenii corecti si care nu "pun botu" la spaga nici nu au ce cauta la vapoare! Acolo se duc doar cei productivi care ulterior se duc cu spaga mai sus la sefi! Ceea ce fac acum autoritatile portuare (politie de frontiera, vama, capitania zonala, directia fitosanitara si agentii firmelor de agenturare la bordul navelor se cheama JAF, HOTIE, SANTAJ, CERSETORIE !!!!! Acestora si sefilor lor in special ar trebui ca ANI sa le verifice averile !!! ESTE UN MARE JAF IN TOATE PORTURILE : CONSTANTA, CONSTANTA SUD AGIGEA SI MIDIA (tigari, motorina) iar pentru a fi sef acolo este o lupta crancena bazata pe spaga, trafic de influenta si niciodata pe competenta!!! Vrem sa vedem masuri dure si nu doar praf in ochi si spaga sa mearga in continuare ! Sa fie dati afara sau condamnati daca faptele lor sunt de natura penala iar manegerii (sefii) sa fie schimbati si aspru pedepsiti! Romanii cinstiti s-au saturat de acesti SPAGARI care mai sunt si platiti cu salarii foarte bune din taxele si impozitele pe care noi le platim!!!! Asteptam ca vinovatii sa plateasca si sa-i vedem si noi !!!!