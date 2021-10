Portul modern Constanța a împlinit 125 de ani de existență. Încotro se îndreaptă? (I)

În prezent, prin portul Constanța se exportă, în medie pe an, circa 20 de milioane de tone de cereale și semințe uleioase, atingându-se capacitatea maximă de depozitare și operare a terminalelor specializate existente. Sectorul cerealier din portul Constanța s-a dovedit a fi cel mai dinamic din punct de vedere investițional în ultimele două decenii. La capacitățile existente se vor adăuga, în curând, noile silozuri de la Socep și Umex, care vor face ca potențialul de operare al portului Constanța să crească până la 22 de milioane de tone de cereale. Grație recoltelor excepționale din acest an, din România, Serbia, Ungaria și Croația, dar și al creșterii altor categorii de mărfuri, portul Constanța se îndreaptă spre un record istoric al traficului de mărfuri din acest an. Pe primele nouă luni din 2021 s-a înregistrat o depășire cu 11% a traficului din anul precedent.