Portul Constanţa şi-a dublat capacitatea terminalelor de cereale, în ultimul deceniu

Pentru vasile

Asa este, domnule Vasile, bravo operatorilor privati ca au investit! Eu am apreciat in toate articolele scrise pana acum efortul lor investitional. Din comentariul dvs. rezulta ca nu ati inteles care este rostul acestui articol: o radiografie a capacit[tilor de operare a portului Constanta in domeniul produselor agricole (ceea ce nu s-a mai facut pana acum in presa)si compararea cu traficul actual. O astfel de analiza este de interes nu doar pentru publicul care doreste sa cunoasca mai multe despre port si dezvoltarea lui, ci si agentilor economici:celor ce au capacitati de operare, celor ce vor sa investeasca de acum inainte, angrosistilor de cereale. Referitor la metodele de calcul:exista mai multe, fiecare dintre ele cu avantajele si dezavantajele sale. Una dintre ele este cea prezentata de mine si este validata de practica portuara, care ne arata ca silozurile nu sunt folosite la intreaga capacitate nici macar in perioadele de varf. Daca aveti o analiza mai buna a situatiei in domeniul cerealier, as fi bucuros sa o cunosc. Va multumesc pentru comentariu!