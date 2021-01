Portul Constanța s-a umplut de nave aflate în conservare

În practica internațională, navele sunt puse în conservare, de regulă, în următoarele situații:



- când și-au pierdut clasa, când nu mai îndeplinesc standardele internaționale de navigație, urmând a fi reparate, modernizate și reclasificate;



- când sunt scoase definitiv din exploatare și urmează a fi vândute la fier vechi;



- atunci când armatorul a înregistrat datorii pe piața shipping-ului și, pentru a nu risca reținerea navelor, preferă să le pună la adăpost într-un port sigur, cât mai departe de creditorii care îl urmăresc.





Numărul navelor aflate în conservare în portul Constanța a crescut exploziv, pentru prima oară în istoria sa. În prezent, sunt adăpostite în portul românesc 19 nave și o platformă petrolieră. În afara ferry-boat-urilor românești „Eforie” și „Mangalia” (aflate în conservare din 2009), a navei pentru transportul animalor „Queen Hind” (care a fost dezeșuată la începutul anului 2020) și a platformei petroliere „GSF Development Driller II”, se mai află cargoul „Ali Bey” (sub pavilion Panama) plus alte 16 cargouri surori, din flota companiei BUE Bulkers Ltd. (după cum precizează site-ul vesselfinder.com). Este vorba de navele sub pavilion rusesc: „Topaz Don”, „Topaz Kama”, „Topaz Lena”, „Topaz Moskva”, „Topaz Neva”, „Topaz Ob”, „Topaz Pechora”, „Topaz Svir”, „Topaz Zeya”, „Topaz Belaya”, „Topaz Ishim”, „Topaz Ruza”, „Topaz Tobol”, „Topaz Ural” și „Topaz Volga”.