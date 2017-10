Portul Constanţa pune vântul şi soarele la muncă

Portul Constanța pune vântul și soarele la muncă

„În portul Constanța, vântul și soarele au fost puse la muncă. Platforma portuară este, de acum, independentă energetic. Centralele sale eoliene și panourile solare îi asigură întreg necesarul de curent electric și energie termică. Grație instalațiilor performante de desprăfuire din terminalele de mărfuri și a perdelelor de verdeață, aerul este la fel de curat și sănătos ca în vârf de munte. Doamnelor și domnilor, Constanța a devenit primul port ecologic de la Marea Neagră!“ Peste cinci - șase ani, astfel va începe cronica dedicată transfor-mărilor petrecute în portul Constanța. Am convingerea că așa vor sta lucrurile, având în vedere proiectele „verzi” aflate pe masa de lucru a Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța. „Vom începe cu schimbarea sistemului de iluminat. Becurile clasice vor fi înlocuite cu cele economice, cu un consum de curent electric mai mic cu 45-50%. Deja le-am testat în port. Un alt proiect vizează amenajarea falezei portuare de la poarta numărul 3 până la poarta numărul 6. După cum se cunoaște în unele zone, din cauza ploilor, malul s-a surpat. Am intervenit local, dar pentru viitor este nevoie de lucrări de consolidare generală. Proiectul este demarat de câțiva ani de zile și vrem să-l facem împreună și cu Primăria Constanța. O parte din terenul erodat se află în proprietatea ei. În plus, ne gândim ca întreaga zonă costieră să o împădurim. Îi vom asigura orașului „plămânul verde” de care are atâta nevoie. Copacii vor contribui și la fixarea malului. Pentru această lucrare vom apela la fonduri europene, iar la lucrările de împădurire sunt convins că vor contribui și operatorii portuari” - a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, directorul general Ioan Bălan. Administrația portuară îi va pune la treabă și pe agenții economici care lucrează cu materiale pulverulente (minereuri, cărbune, cereale, ciment, produse chimice). „Vor fi obligați să se doteze cu sisteme performante de filtrare. Trebuie să știți că investițiile la noile silozuri de cereale țin cont de cerințele de mediu, având astfel de dotări. Este drept, pulberile de la cereale nu afectează solul și apa. Dar trebuie să ne gândim și la oameni, la calitatea aerului pe care îl respiră” - a precizat directorul general. Viitorul energetic al portului Constanța este legat de utilizarea surselor de energie regenerabilă. „Vom relua studiul privind con-strucția centralelor eoliene pe platforma portuară. Avem în ve-dere să instalăm un număr de 14 - 15 asemenea turbine. Un alt proiect ar putea fi legat de energia soarelui. Ce-ați spune dacă pe hectarele de acoperișuri din port ar fi instalate panouri solare, nu doar pentru apă caldă, dar și pentru curent electric? Pe timpul iernii, s-ar consuma mai puține gaze la încălzire. Va trebui să demarăm cât mai repede aceste studii, pentru ca anul viitor să accesăm fonduri europene. Uni-unea Europeană alocă resurse importante pentru proiectele care contribuie la protecția mediului, la utilizarea surselor de energie regenerabilă. Ele sunt eligibile și nu vom avea nicio emoție că ar putea fi respinse” - afirmă Bălan.