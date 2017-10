Portul Constanţa - „o destinaţie favorită a turismului de croazieră“

Documentar „Cuget Liber“

Portul Constanța - „o destinație favorită a turismului de croazieră“

Începând din anul 2000, România a dus o politică asiduă de atragere a traficului maritim și fluvial de pasageri. Ministerele Transporturilor și Turismului, administrațiile portuare, companiile de agenturare și tour-operatorii au făcut mari eforturi să aducă porturile românești în calea pasagerelor care străbat Mediterana, Marea Neagră și Dunărea. Două evenimente majore au contribuit decisiv la creșterea cantitativă și calitativă a traficului de croaziere. La 23 noiembrie 2005, portul Constanța a inaugurat cel mai modern terminal de pasagere de la Marea Neagră, de la acea vreme, investiție care a costat 2,5 milioane euro. Iar începând din octombrie 2007, administrația portului Constanța a devenit membru cu drepturi depline al Asociației Porturilor Mediteraneene de Croazieră „MedCruise“, organizație cu 72 de membri, reprezentând peste 100 de porturi din Marea Mediterană, Marea Neagră, Marea Roșie și zona adiacentă a Oceanului Atlantic. Strădaniile României au fost încununate de succes, numărul pasagerelor care au vizitat Constanța, crescând de la un an la altul. „Portul Constanța începe să devină o destinație favorită în turismul de croazieră” - remarca, în 2007, Jose Campos, secretarul general al Asociației Porturilor Mediteraneene de Croazieră „Medcruise”.Dacă în 2004, au avut loc doar 60 escale, în 2005 s-a înregistrat un record de 85 de escale. A urmat o perioadă de plafonare, cu variații în jos. În 2008, ultimul an al creșterii economice, au fost consemnate 81 de escale. Odată cu declanșarea crizei economice, numărul navelor s-a redus dramatic. În 2011, s-a ajuns la un record negativ pentru ultimul deceniu, de 44 escale. Apoi, pe fondul relansării economiei mondiale, traficul de croazieră a început să își revină și, în 2012, a urcat la 52 escale.Mai important este faptul că, din anul 2000 și până în prezent, a avut loc o schimbare calitativă a traficului. Pe măsură ce portul Constanța a intrat în atenția marilor companii de croazieră ale lumii, ponderea navelor de lux și cu lungimi de peste 200 metri a crescut. Drept urmare, numărul turiștilor sosiți la Constanța la bordul navelor de croazieră a avut o evoluție ascendentă, în ciuda scăderii numărului escalelor în timpul crizei: în 2002 - 1.540 persoane; în 2007 - 24.000 persoane; în 2008 - 31.000 persoane; în 2012 - 34.010 persoane. În 2013, numărul turiștilor va depăși 35.000 de persoane. În ultimul deceniu au existat două vremelnice tentative de realizare a unor linii de pasageri în interiorul Mării Negre, care să includă și portul Constanța. În 2008, armatorul „Ukrferry”, din Ucraina, a deschis o linie de navigație regulată între porturile Constanța și Istambul și o alta între Constanța și Odessa, asigurată de nava de pasageri „Yuznaya Palmyra” (127 metri, construită în 1979). În același an „Krymskaya Strela“, o navă de tip catamaran, a asigurat, între 13 iunie - 6 septembrie, linia regulată de pasageri Odessa - Constanța - Varna.2013 poate fi socotit un moment de cotitură în evoluția traficului de pasageri din portul Constanța. În acest an, sezonul de croaziere a început devreme, la data de 17 aprilie, când a făcut escală pachebotul „Artania” (230 metri), și se pre-lungește până la 11 noiembrie, când va sosi nava de pasageri fluvială „River Adagio” (125,5 metri). De regulă, sezonul ținea din luna mai până în septembrie. În acest an, portul Constanța a primit, în premieră, vizita unor pacheboturi de lux, de mare capacitate. Pe 25 aprilie, „Costa Deliziosa”, un adevărat oraș plu- titor, cu lungimea de 293 metri, a inaugurat seria celor șapte escale din 2013. La prima cursă, a adus 2.115 pasageri de pe toate con-tinentele. Ultima escală este pro-gramată pe 31 octombrie. Pe 27 septembrie, gigantul „MSC Musica” (294 metri) a inaugurat croazierele cu îmbarcarea din portul Constanța, reluând, după 70 ani, tradiția navei „Transilvania”. În 2013, au avut loc trei astfel de croaziere. Pentru 2014, sunt prevăzute alte opt croaziere ale navelor „MSC Sinfonia” și „MSC Orchestra”, cu plecări din portul Constanța, în aprilie-mai și septembrie-octombrie 2014. Iar începând din 2015, vor fi asigurate croaziere cu plecare în fiecare săptămână, din Constanța. Tot în acest an, a fost inaugurată vizita yacht-urilor ultra-luxoase și de mari dimensiuni în portul Constanța. Pe 14 iunie, superyacht-ul „Tatoosh” (14,30 metri lungime și preț de vânzare de 125 milioane euro), care aparține lui Paul G. Allen, co-fondatorul gigantului Microsoft, a acostat în terminalul de pasageri. Pe 3 iulie, yacht-ului „Tera Moana” (99,6 metri), aparținând companiei Paul Gauguin Cruises, a făcut prima escală la Constanța. A revenit pe 23 iulie. Ponderea navelor de croazieră de peste 200 metri lungime a crescut în 2013. Printre cele mai mari nave care au acostat la Constanța s-au numărat, în ordine: „MSC Musica” (294 metri), „Costa Deliziosa” (293 metri), „Costa Mediterranea” (292,5 metri), „Artania” (230,6 metri), „Thomson Celebration” (214,7 metri), „Prinsendam” (204 metri), „Seabourn Odyssey” (197 metri), „Silver Spirit” (195,8 metri), „Nautica” (181,5 metri), „Columbus” (180,5 metri), „Pacific Princess” (180,5 metri), „Regatta” (180,1 metri), „Princess Daphne” (162,4 metri), „Quest for Adventure” (162,4 metri) și „Kristina Katarina” (137,6 metri).Traficul fluvial de croazieră a fost asigurat, în 2013, de navele „River Splendor” (135 metri), „River Adagio” (125,5 metri), „River Aria” (125,50 metri), „River Concerto” (110 metri). În prezent, portul Constanța colaborează cu companii de croazieră de primă mărime, precum: MSC Cruises, Costa Crociere, Seabourn Cruise Line, Phoenix Reisen, Kristina Cruises, Holland America Line, Thomson Cruises, Regent Cruises și Grand Circle Cruise Line. Dintre companiile care asigură serviciile de agenturare a navelor de croazieră se remarcă:Idu Shipping & Services. În 2012, a asigurat cinci escale ale pache-botului „Costa Mediterranea”. În 2013, a contractat o escală a navei „Costa Mediterranea” și șapte escale ale navei „Costa Deliziosa”, cu o medie de 2.000 de turiști pe navă. Pentru 2014, a programat, deja, șapte escale ale navei „Costa Deliziosa”, din mai până în octombrie;Phoenix Shipping and Trading Ltd. În 2012, asigurat 22 escale, iar în 2013, un număr de 30 de escale, din aprilie până în octombrie, cu o medie 600 de turiști pe navă. În prezent, pregătește programul pentru 2014 și 2015;Navlomar, care controlează piața navelor de croazieră fluviale. În 2012 a agenturat 11 escale, iar în 2013, un număr de 13 escale, cu o medie de 150 de turiști pe navă, marea majoritate americani. La Constanța se face schimbul de serie pe navă: coboară 150 de turiști și se îmbarcă alți 150. Pentru 2014 are programate 13 escale.