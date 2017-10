Portul Constanţa intră în era marilor investiţii energetice

Portul Constanța intră în era marilor investiții energetice

Porturile maritme românești joacă un rol tot mai mare pe piața energetică. În perioada 2002 - 2007, cantitățile de țiței derulate prin terminalele lor au crescut de la 6,152 la 8,543 milioane tone, iar cele de combustibili minerali solizi (cărbune și cocs), de la 0,629 la 4,798 milioane tone. Doar în cazul produselor petroliere, evoluția a fost negativă. De la un vârf de 5,295 milioane tone, în 2005, s-a ajuns la 3,772 milioane tone, în 2007. Noua hartă a petrolului O serie de mari investiții aflate „pe țeava puștii” vor face ca traficul de materii prime și produse energetice să înregistreze un salt uriaș în viitorul apropiat, afirmă Gheorghe Iorov, directorul general adjunct al Com-paniei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța. Astfel, în portul Midia, grupul „Rompetrol” construiește un monoboy cu o capacitate maximă de transfer de 14 milioane de tone de țiței pe an. El va permite acostarea navelor din clasa Suezmax, de până la 160.000 tdw. Proiectul urmează să fie finalizat în toamna acestui an. Investiția face ca o cotă importantă de trafic să migreze de la Constanța spre Midia, dar asigură și terenul pentru creșterea cantităților de materie primă și produse rafinate derulate. Oleoductul Constanța – Trieste (cu o capacitate de 40, 60 sau 90 milioane tone pe an, în funcție de varianta ce va fi aleasă) este investiția care va schimba destinul portului românesc pe harta internațională a petrolului. Dacă țările inițiatoare (România, Serbia, Croația și Italia) se vor mișca mai repede, construcția lui ar putea începe în 2009 și să se încheie cel târziu în 2013. Înființarea unui terminal de gaze naturale lichefiate (LNG) este o aspirație mai veche a portului Constanța. Primele discuții pe această temă s-au purtat cu investitorii din Qatar, dar fără succes. În 2008, lumina speranței s-a reaprins. Firma multinațională „Golar” și-a manifestat intenția de a construi un terminal în portul Constanța, afirmă Gheorghe Iorov. Principalii beneficiari ar urma să fie companiile „Transgaz” și „Romgaz”. Investitorul a avut, deja, două întâlniri la CNAPMC și una la Ministerul Economiei. A reieșit că terminalul va fi construit în sistem monoboy și va fi amplasat în apropierea digului de sud. Giganții energetici Viitorul apropiat îi rezervă portului Constanța o importantă schimbare de rol. În decurs de câțiva ani, el va deveni unul dintre cei mai mari producători de energie electrică din România. „Avem o scrisoare de intenție din partea Electrabell (Belgia), care, într-o asociere cu SC Comvex, va construi o centrală termoelectrică gigant, cu două grupuri de producție, a câte 800 Mw fiecare. Pentru comparație, grupul 1 al Centralei Nuclearo – Electrice Cernavodă are putere de 760 Mw. Centrala va fi amplasată în zona din spatele terminalului Comvex. Licitația pentru închirierea terenului a avut loc săptămâna trecută și au fost achiziționate 51 ha” – a declarat Iorov. Câștigătoarea licitației s-a angajat să plătească o chirie de 1,365 lei pe metru pătrat, pe lună. La rândul său, grupul austriac Voest Alpine și-a exprimat intenția de a construit, odată cu viitorul combinat siderurgic din zona de sud a portului Constanța, o centrală de 800 Mw, care să asigure necesarul de curent electric pentru fabricarea oțelului. Cele două investiții energetice vor avea un impact uriaș nu doar asupra traficului portuar și producției de curent electric a României. Orașul Constanța va beneficia de cantitățile uriașe de apă caldă – un produs secundar al centralelor termice. Ambiții… regenerabile Proiectul centralei eoliene nu a fost abandonat. „Hotărârea consiliului de administrație este să ne asociem cu o firmă mare, specializată în producția de energie din resurse regenerabile. Vrem ca, prin această asociere, să asigurăm o parte din necesarul de energie electrică al portului Constanța. Dorim să fim independenți față de sistemul energetic național, pe baza energiei eoliene. Pe data de 11 iulie 2008, va avea loc licitația pentru studiul de fezabilitate privind alimentarea portului cu energie eoliană. În funcție de rezultatele, ulterior va avea loc licitația pentru alegerea partenerului” – a precizat Iorov. La sfârșitul acestui an va fi finalizată lucrarea de modernizare a stației electrice port III. Ea trece de la 50/20/6 Kv la 110/20/6 Kv. Astfel, va fi compatibilă să preia energia de la centralele eoliene și să facă legătura cu sistemul energetic național. Electricitate din Soare Energia solară este folosită de o singură societate din portul Constanța, respectiv firma Canopus. Mai mult, aceasta utilizează și energia termică a apelor subterane. Apa caldă, aflată la mare adâncime în portul Constanța, este adusă la suprafață și, cu ajutorul unei instalații speciale, se recuperează energia geotermală. Aceasta este utilizată la încălzirea pavilionului administrativ. „În cazul portului Constanța, energia solară se poate aplica cu succes în punctele greu accesibile - afirmă directorul. Spre exemplu, geamandurile sunt dotate cu panouri solare. Ne-am gândit ca, în viitor, să construim stâlpi de iluminat, cu panouri solare, în locurile izolate de pe diguri, unde este mai costisitor să duci cabluri. Am făcut cerere de ofertă. La ora actuală, prețurile sunt cam prohibitive: un stâlp de iluminat, care folosește leduri de putere, costă circa 5.000 de euro. La 8 ore de expunere solară, o astfel de instalație acumulează energia în timpul zilei și asigură 16 ore de consum.”