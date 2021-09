Portul Constanța găzduiește prima ediție a Forumului Național al Sectorului de Croazieră Costieră și Iahting

Evenimentul are loc în cadrul proiectului „Black Sea CRUISE – Sustainable Small-scale Cruising /Yachting”, promovat de Universitatea „Ovidius” din Constanța în parteneriat cu Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța și Camera de Comerț Industrie, Navigație și Agricultură Constanța.





Vor fi prezenți reprezentanți ai instituțiilor partenere din cadrul proiectului: ICBSS - International Centre for Black Sea Studies, SML - Strategies Mer et Littoral, CLIMAZUL, Universitatea de Stat din Sochi, Universitatea Liberă din Burgas, Academia Maritimă Națională din Odesa, Academia Maritimă de Stat din Batumi, Universitatea Tehnică „Karadeniz” din Trabzon.



Forumul deschide ciclul de evenimente organizate în octombrie 2021, cu scopul de a marca cea de-a 25-a ediție a Zilei Internaționale a Mării Negre, serbată în fiecare an la data de 31 octombrie, începând din 1996.





Evenimentul își propune să ofere un cadru pentru discuții și dezbateri pentru reprezentanții instituțiilor din sector cu privire la analiza stadiului actual și potențialul de dezvoltare al sectorului de croazieră costieră și iahting, pentru a identifica cerințe, oportunități, idei de proiecte și posibile colaborări, precum și pentru a formula un set de recomandări menit să sprijine acest sector.





În cadrul dezbaterilor vor fi abordate următoarele teme:



- Stadiul actual și perspectivele de dezvoltare a sectorului de croaziere costiere și iahting la Marea Neagră;



- Cerințele pentru dezvoltarea infrastructurii necesare pentru activitatea de croaziere costiere și iahting;



- Oferta de servicii pentru sectorul de croaziere costiere și iahting;



- Oportunități și bariere în dezvoltarea unui turism prietenos față de mediu prin dezvoltarea activităților de croaziere costiere și iahting;



- Analiza critică a cadrului normativ și a modului de aplicare pentru încurajarea și susținerea activităților de croaziere costiere și iahting;



- Implicarea autorităților locale și centrale;



- Dezvoltarea de capacități prin inițiative în domeniul educației, al cercetării științifice, inovației și încurajării antreprenoriatului.





