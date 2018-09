Portul Constanța face "pârtie" pentru comerțul cu Orientul Mijlociu

Săptămâna a început în portul Constanța cu un nou eveniment dedicat coridorului de transport al mărfurilor între Orientul Mijlociu, România, Europa Centrală și de Est.Luni, 10 septembrie 2018, străvechea Gară Maritimă a portului a fost gazda conferinței „The Roundtable of Middle Corridor in Constanta Port”, organizată de Administrația Porturilor Maritime Constanța și Asociația Middle Corridor - Trans-Caspian International Transport Route. La reuniune au participat reprezentanți relevanți ai industriei de transport din România, ai membrilor și partenerilor Asociației Middle Corridor.Principalul obiectiv al Asociației „Middle Corridor” este simplificarea formalităților administrative prin asigurarea unui mediu competitiv și oferirea de sprijin companiilor din diferite țări pentru dezvoltarea afacerilor acestora de-a lungul Coridorului Trans-Caspic.În deschiderea reuniunii, au vorbit Nicolae Dan Tivilichi - directorul general al CNAPMC, Ionel Minea - secretar de stat în Ministerul Transporturilor, și Rakmetolla Kudaibergenov – secretarul general al International Trans-Caspian Transport Consortium.Prezentările s-au referit, în principal, la facilitățile și avantajele oferite de portul Constanța și de rutele de transport din cadrul coridorului trans-caspic.Răspunzând întrebărilor ziarului „Cuget liber”, Nicolae Dan Tivilichi a declarat: „Reuniunea este dedicată, în primul rând, transportului între Orientul Mijlociu și Europa. Sunt avute în vedere fluxurile de mărfuri din zona Mării Caspice și, de ce nu, cele din Iran. Este o întâlnire dedicată transportului ro-ro, pentru care CNAPMC pregătește investiția din portul de lucru. Interesul este foarte mare pentru redeschiderea rutelor de transport ro-ro. La reuniune participă reprezentanți ai coridorului de transport din Kazahstan, Azerbaidjan, Georgia și China, din zona instituțiilor de stat, de la companiile de căi ferate și porturile acestor țări.Portul Constanța a stabilit contacte directe cu oficialitățile de pe acest coridor. În cursul acestei săptămâni va avea loc o întâlnire la Batumi (Georgia), în care se va discuta despre noul port Anaklia. Vor fi prezenți și operatori privați din portul Constanța pentru a discuta modalitățile de cooperare”.La rândul său, secretarul de stat Ionel Minea a afirmat: „Ministrul Transporturilor așteaptă de la această nouă reuniune consolidarea relațiilor comerciale dintre operatorii români și membrii Asociației Middle Corridor. Așteptăm această consolidare care nu poate fi decât în beneficiul economiei românești, în particular al portului Constanța. Ne dorim creșterea fluxurilor de mărfuri din și spre Orientul Mijlociu. Sperăm ca, prin contactele ce se vor realiza în cursul acestei reuniuni, să se dezvolte relațiile comerciale.” Referindu-se la dezvoltarea căilor de legătură ale portului Constanța spre Europa, secretarul de stat a spus: „După cum se știe, există un master plan al Ministerului Transporturilor, care cuprinde proiectele majore ale Românei până în 2030. În cadrul lui există ruta feroviară București – Arad – Curtici, care într-o proporție semnificativă este modernizată, asigurându-se viteze de transport al mărfurilor de până la 120 km la oră. Se fac eforturi ca acest coridor să fie finalizat, astfel încât să asigurăm un transport rapid între Constanța și Curtici. În transportul rutier, autostrada asigură un tranzit rapid de la Constanța până la Pitești. După finalizarea procedurilor de achiziție, lucrările vor continua pe tronsoanele Sibiu – Arad, Lugoj – Deva, și în felul acesta vom asigura, într-un timp scurt, tranzitul mărfurilor din estul spre vestul Europei. Pe Dunăre, am reușit, după foarte mulți ani, să determinăm partenerii bulgari să dragheze, în acest an, pe segmentul pe care îl administrează. Au dragat în jur de 200.000 de metri cubi de material. Nu este nici mult, nici puțin, dar în acest moment se poate circula pe Dunăre, în condiții bune. Partea română întotdeauna și-a făcut datoria, cheltuind pentru asigurarea adâncimilor optime pe șenalele navigabile”.Prezent la eveniment, Viorel Panait, președintele Organizației Patronale „Constanța Port Business Association“, ne-a spus următoarele:„Asociațiile profesionale sunt interesate să afle care este potențialul acestor rute de transport. Dorim să ne integrăm în acest mare montaj al comerțului cu mărfuri manufacturate, provenite din Orientul Îndepărtat și în transbordarea materiilor prime ce pleacă în ambele direcții. Operatorii din portul Constanța oferă servicii de calitate, rate înalte de operare a mărfurilor. Toți vor să câștige bani și vor investi și mai mult dacă se ivesc oportunități noi. Un prieten mi-a spus că principiul de bază în business este să nu ne îndrăgostim de afacerile noastre. Asta înseamnă că, dacă astăzi un operator manipulează mărfuri generale, trebuie să aibă capacitatea de a găsi soluții și pentru alte tipuri de afaceri”.Evenimentul de ieri s-a încheiat cu o sesiune de întâlniri față în față, între participanții la masa rotundă.