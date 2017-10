Portul Constanţa are febra investiţiilor

Portul Constanța are febra investițiilor

Portul Constanța este etalonul Mării Negre. Porturile rusești și ucrainene fac eforturi să țină pasul cu el, să nu rămână prea mult în urmă în ceea ce privește facilitățile, capacitățile de depozitare și ratele de operare, adâncimile și siguranța navigației. Este o competiție interesantă, de pe urma căreia câștigă toată lumea. Cu cât zona Mării Negre are mai multe porturi moderne, cu atât va fi mai atractivă pentru fluxurile de mărfuri. Construcția podului rutier de la km 0+540 al Canalului Dunăre - Marea Neagră este cel mai important proiect de investiții în infrastructură derulat de Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța. Lucrările sunt realizate în proporție de 20% și vor fi finalizat până la sfârșitul lunii aprilie 2012. Alte două mari proiecte continuă să fie blocate în justiție, de către contestatarii licitațiilor. Cel privind „Prelungirea digului de larg al portului Constanța” are următorul termen de judecată, la Înalta Curte de Casație și Justiție, pe 30 iunie 2011. Proiectul „Dezvoltarea capacității feroviare în zona fluvio - maritimă a Portului Constanța” are termen pe 27 iunie 2011, la Curtea de Apel București.CNAPMC are în pregătire alte câteva proiecte de investiții în infrastructură, pentru care propune finanțare prin POS-T: extinderea spre sud a danei de gabare (cost estimat: 4.500.000 euro); adâncirea șenalelor de navigație și bazinelor portului Constanța (32 milioane de euro); creșterea adâncimilor în portul de lucru din zona de sud a portului Constanța (17,5 milioane de euro, inclusiv TVA); finalizarea lucrărilor de infrastructură și a con-strucțiilor de acostare aferente molului III Sud (peste 67.000.000 euro); podul de la insula artificială, cu dotările aferente (36.200.000 euro, inclusiv TVA).Suprastructura portuară se dezvoltă prin efortul capitalului privat. În anul 2011, operatorii privați au finalizat, deja, două investiții. „Chimpex” a modernizat banda transportoare de uree din dana 63 (valoarea investiției - 766 545,41 lei, iar SCM - SN Orșova s-a dotat cu o macara portal 80/25 T în valoare de 787.959,02 lei.În continuare, sunt în derulare mai multe proiecte. Compania „Frial” investește 685.790 lei în amenajarea rezervoarelor și a unei centrale termice la poarta nr. 4. „Grup Servicii Petroliere Shipyard” amenajează, pe molul 1A, spațiile de producție pentru construcțiile off shore. Valoarea investiției este de 21.750.210 lei. Pe digul de nord, „F&M Bunkering” amenajează o dană de bunkeraj, investiția fiind de 71.956 lei. Un proiect în valoare de 3.730.248 lei al companiei „Chimpex” vizează reconstruirea magaziilor și platformelor. La rândul său, „Oil Terminal”, construiește un rezervor de 10.000 mc, investiția ridicându-se la 4.000.000 lei. „Decirom” investește 328.129,60 lei în copertine pe platforma existentă.Tot în 2011, operatorii privați vor demara următoarele proiecte: „North Star Shipping” - extinderea capacității de depozitare a cerealelor (investiție estimată la 4.872.107 lei); „United Shipping Agency” - sediu administrativ P+2E și împrejmuire (326.647 lei); „Chimpex” - amenajarea parcării; „Kronospan Zona Liberă Constanța” - platforme pentru mărfuri generale; „Socep” - transportor cu bandă în Dana 41;„European Metal Services” - extinderea platformei de depozitare a fierului vechi; „Balcan Control Grup” - sediu P+3E; „Chimpex” - terminal de produse chimice (45.306.943 lei); „Alteea” - birouri și anexă; „Grup Servicii Petroliere” - reparația și reabilitarea platformei din dana 34 (2.812.600); „Soya Plus” - terminal de soia, drumuri, platforme, căi de rulare, tunel, împrejmuiri (42.002.900 lei); „United Shipping Agency” - siloz de șrot în dreptul danei nr. 31 (2.612.522,55 lei).