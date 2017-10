Portul Constanţa ar fi dat faliment, dacă aplica master-planul japonez

3

Portul

Mai Caline ma uimesti pe zi ce trece. Cand toate terminalele din porturile importante aflate in bazinul Marii Mediterane dar si in Marea Nordului sunt super specializate, noi stam si prestem inca servicii din anii 80. Ce`ar fi sa inceapa si CSCT-ul sa manipuleze cherestea, asa... de dragul cresterii traficului? Sau Romcargo, fier vechi? Pai in secunda 2 marile linii de transport maritim, deservite de terminalele astea, s-ar muta ori la Koper, ori la Odessa. Ceva despre lanturile de aprovizionare cunosti? Dar despre integrarea terminalelor moderne in retele de transport? Singurul defect al planului japonezilor il constituie lipsa de anticipare a intarzierilor infrastructurii din hinterland. Cat despre Panait... vedem ce face adjunctul lui de la Operatorul Portuar ca director la APC... cum sa-i cerem acestui baiat mai mult?