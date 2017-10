Portul Constanţa, afectat de colapsul siderurgiei

Portul Constanța, afectat de colapsul siderurgiei

Porturile maritime ro-mânești au încheiat pri-mele opt luni de activi-tate din 2014 cu un trafic de mărfuri total de 34.499.462 tone. Rezul-tatul este modest, având în vedere că, față de aceeași perioadă din 2013, creșterea este de numai 2,24%.În dreptul traficului maritim a fost consemnată cantitatea de 27.113.213 tone, cu un spor de 2,77%, iar la cel fluvial, 7.386.249 tone și o creștere de 0,38%.Portul Constanța a continuat parcursul dezamăgitor, activitatea sa su-ferind din cauza declinului industriei side-rurgice și a sectorului construcțiilor. În cele opt luni de activitate din acest an, a manipulat 29.572.782 tone mărfuri, cu 1,59% mai puțin față de același interval din 2013.Creșteri semnificative au fost înregistrate la petrol brut (+48,20%), semințe uleioase (+44,16%), cereale (+30%), echipamente și mașini (+14,50%), minereuri și deșeuri neferoase (+12,59%) și mărfuri generale (+6,32%). În schimb, au fost consemnate scăderi dramatice ale cantităților de minereuri de fier și deșeuri metalice (-43,97%), combustibili minerali solizi (-39,72%) și ciment (-27,05%).2014 a întărit statutul de port cerealier al Constanței, traficul total de grâne și semințe uleioase ajungând la 9.471.175 tone, cu o pondere de 36,42% în total. Traficul de containere a continuat tendința de creștere. La finalul primelor opt luni au fost înregistrate 4.615.609 tone mărfuri, respectiv 454.558 TEU, în creștere cu 6,31%, respectiv 2,61%.Portul petrolier Midia are un parcurs excepțional în acest an, demonstrând că dispune de mari resurse de creștere. În primele opt luni ale anului, a realizat un trafic de 4.744.713 tone și un salt de 34,61%. Până și micuțul port Mangalia a fost pe plus. În intervalul de referință a derulat 181.967 tone, mai mult cu 9,15% față de primele opt luni din 2013.În aceeași perioadă, porturile rusești din bazinul Azov - Marea Neagră au derulat un trafic de mărfuri de 125,6 milioane tone, cu 10,8% mai mare. Novorossiysk - cel mai mare port al Federației Ruse - a manipulat 81,4 milioane tone de mărfuri, în creștere cu 8,2%. În celelalte porturi rusești, situația a fost următoarea: Tuapse - 14,5 milioane tone (+31,7%), Taman - 6,8 milioane tone (+26,2%), Rostov - 6,8 milioane tone (+0,2%), Yeisk - 2,4 milioane tone (+11,3%), Azov - 4 milioane tone (+22,3%), Kavkaz - 6,2 milioane tone (+30,3%), Temryuk - 1,3 milioane tone (-4%) și Taganrog - 1,9 milioane tone (+4,1%).În Ucraina, portul Odessa a manipulat 15,643 milioane tone, în creștere cu 11,8%, iar portul Ilichevsk, 8,948 milioane tone, cu un spor de 1,9%.