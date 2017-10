Portul Constanţa a pierdut poziţia de lider pe piaţa containerelor de la Marea Neagră

Portul Constanța a pierdut poziția de lider pe piața containerelor de la Marea Neagră

Porturile din zona Mării Negre își revin cu greu după o primă jumătate de an dezastruoasă. În intervalul iulie - octombrie, grație producției agricole bune din regiune, au reușit să recupereze o parte din pierdere. Totuși, la finalul primelor zece luni din 2013, prea puține porturi se pot lăuda că au depășit măcar cu o zecime de procent traficul din 2012. Marea majoritate a porturilor, deși au stopat declinul, sunt sub nivelul anului precedent. În primele zece luni ale acestui an, porturile rusești din bazinul Azov - Marea Neagră au derulat, în total, 143,4 milioane tone de mărfuri, cu 2,8% mai puțin decât în aceeași perioadă a anului trecut. Novo-rossiysk - cel mai mare port al Federației Ruse - a manipulat 93,7 milioane tone de mărfuri, în scădere cu 4,6%. În celelalte porturi rusești, situația a fost următoarea: Tuapse - 14,4 milioane tone (-3,3%), Kavkaz - 6,5 milioane tone (-15,3%), Rostov - 8,9 milioane tone (-6,1%). În Ucraina, portul Illichevsk a raportat un flux total de 13,09 milioane tone, în scădere cu 5,5%. În schimb, portul Batumi, din Georgia, a manipulat 1,48 milioane tone de mărfuri uscate, în creștere cu 13,6%. Pe ansamblu, porturile românești Constanța, Midia și Mangalia, au derulat 44.118.216 tone, cu 4,17% mai mult față de perioada de referință. Performanța se datorează, în special, creșterii spectaculoase a can-tităților de minereuri de fier operate în portul Constanța, dar și relansării exporturilor de cereale și semințe uleioase. În intervalul ianuarie - octombrie 2013, cel mai mare port al României a obținut o creștere de 4,31%, realizând un trafic de 39.185.198 tone. Structura mărfurilor derulate în portul Constanța se prezintă astfel (în paranteză sunt datele pentru 2012): a. în creștere față de anul precedent - cereale - 11.353.477 tone (11.060.508 tone);- minereuri de fier și fier vechi - 7.717.503 tone (5.202.008 tone);- semințe uleioase - 1.593.004 tone (666.260 tone);- petrol brut - 1.293.907 tone (1.082.568 tone);- produse alimentare - 475.548 tone (400.848 tone).- echipamente, mașini - 275.503 tone (244.059 tone);- celuloză și deșeuri de hârtie - 32.498 tone (19.220 tone);b. în scădere față de anul precedent- articole diverse - 5.460.454 tone (5.970.354 tone);- cărbune - 2.527.581 tone (3.000.034 tone);- minereuri și deșeuri neferoase - 1.781.417 tone (2.191.454 tone);- produse petroliere - 1.638.275 tone (1.939.309 tone);- îngrășăminte - 1.587.404 tone (1.761.082 tone);- produse metalice - 1.272.626 tone (1.553.273 tone);- lemn, plută - 886.231 tone (913.117 tone);- produse chimice - 823.879 tone (888.227 tone);- minerale brute sau prelucrate - 260.551 tone (268.520 tone);- ciment - 138.881 tone (322.058 tone);- sticlă, sticlărie, produse ceramice - 47.432 tone (60.429 tone);- cartofi, legume, fructe proaspete - 11.953 tone (18.320 tone).Traficul de containere din portul Constanța a fost de 5.459.333 tone, respectiv 555.064 TEU, în scădere cu 4,11%, respectiv 4,77%. În aceeași perioadă de zece luni, portul Odessa, din Ucraina, a raportat cea mai mare creștere a fluxurilor de mărfuri containerizate din bazinul Mării Negre. Odessa a derulat 5,48 milioane tone, cu 24,7% mai mult decât în perioada de referință. Este pentru prima oară când portul Constanța pierde poziția de lider pe piața containerelor de la Marea Neagră Portul petrolier Midia, mai activ în ultimele luni, a remontat deficitul de trafic și a trecut pe plus. La sfârșitul intervalului ianuarie - octombrie 2013, fluxurile de mărfuri totalizau 4.754.367 tone, în creștere cu 3,55%. Structura mărfurilor derulate a fost următoarea (în paranteză sunt datele pentru 2012):- petrol brut - 3.057.774 tone (3.098.680 tone); - produse petroliere - 1.223.452 tone (1.158.427 tone);- ciment - 142.723 tone (62.568 tone);- echipamente, mașini - 99.584 tone (72.762 tone); - produse chimice - 114.626 tone (80.117 tone);- animale vii - 54.256 tone (41.270 tone);- îngrășăminte - 32.258 tone (45.716 tone);- fier vechi - 18.832 tone (28.372 tone);- produse metalice - 10.862 tone (2.839 tone).După un început de an bun, dina-mica traficului din portul Mangalia s-a inversat, devenind negativă. La finalul primelor zece luni, au fost raportate 178.651 tone de mărfuri, în scădere cu 9,03%.Structura mărfurilor a fost următoarea (în paranteză sunt datele pentru 2012):- produse petroliere - 64.270 tone (36.914 tone);- ciment - 58.423 tone (57.074 tone);- produse metalice - 44.181 tone (89.917 tone);- produse chimice - 6.507 tone (5.664 tone);- echipamente, mașini - 5.270 tone (3.312 tone).Lunile noiembrie și decembrie sunt luni de creștere pentru comerțul pe mare. Dacă volumul de mărfuri derulate va menține ritmul actual, porturile maritime românești vor încheia anul cu un trafic total de 52.941.859 tone, mai mare cu 4,66% decât cel realizat în 2012.