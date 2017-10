Portul Constanţa a pierdut 3,96% din traficul de mărfuri

Portul Constanța a pierdut 3,96% din traficul de mărfuri

În 2009, în primul an al crizei economice mondiale, porturile maritime românești au înregistrat o scădere de 33% a traficului de mărfuri. Apoi, în 2010, au recuperat o parte din pierdere, cantitatea de mărfuri manipulată fiind cu 14,6% mai mare. Se părea că șocul recesiunii a fost depășit și că traiectoria viitorului va fi ascendentă.Creștere la containereEvoluția din acest an a înșelat așteptările. După un debut promițător în ianuarie, cu un salt de 24,83%, traficul porturilor Constanța, Midia și Mangalia, a înregistrat o continuă depreciere. La finalul primelor șapte luni din 2011, a fost consemnată o cantitate totală de mărfuri de 25.368.748 tone, cu 1,95% sub nivelul atins în aceeași perioadă din 2010.Dar să vedem cum a contribuit fie-care dintre cele trei porturi la regresul general. Mai întâi, trebuie arătat că ponderea lor în fluxul total de mărfuri din perioada analizată a fost următoarea: Constanța - 86,27%, Midia - 13,16%, Mangalia - 0,57%.Portul Constanța a derulat 21.883.993 tone de mărfuri, în descreștere cu 3,96%. Șapte grupe de mărfuri au asigurat 93,86% din volumul total. Cerealele și semințele uleioase dețin o pondere de 23,39%. Sunt urmate de: articole diverse - 17,22%, minereuri și deșeuri meta-lice - 16,93%, petrol brut și produse petroliere - 11,09%, produse chimice și îngrășăminte -10,05%, cărbuni - 9,6%, produse metalice - 5,58%.După cum se constată, principalele ramuri economice (din România și țările vecine) servite de portul Constanța sunt: industria siderurgică și metalurgică (materii prime și produse finite) - cotă de 32,11% din trafic, agricultura - 23,39%, industria petrolieră - 11,09%, industria chimică - 10,05%.Pe grupe de mărfuri s-au înregistrat următoarele cantități și creșteri de trafic: articole diverse - 3.769.144 tone (+8,76%); produse chimice și îngrășăminte - 2.199.147 tone (+18,08%); combustibili minerali solizi - 2.102.102 tone (+21,51%); produse metalice - 1.220.796 tone (+63,86%); produse alimentare - 314.007 tone (+83,43%); ciment - 116.637 tone (+27,77%); piele, textile, confecții - 41.429 tone (+19,76%).La categoria mărfurilor în scădere, consemnăm: cereale și semințe uleioase - 5.117.864 tone (-18,21%); minereuri și deșeuri metalice - 3.704.721 tone (-19,62%); petrol brut și produse petroliere - 2.426.721 tone (-13,47%); cherestea - 553.255 tone (-7,89%); echipamente și mașini - 139.946 tone (-1,92%); minerale brute sau prelucrate - 118.427 tone (-17,78%); cartofi, legume, fructe proaspete - 29.857 tone (-46,28%); sticlă, sticlărie, produse ceramice - 23.072 tone (-55,24%); articole fabricate din metal - 1.480 tone (-91,02%)Traficul de mărfuri containerizate este în ușoară revenire după pierderile majore înregistrate din cauza crizei economice, dar mai ales a concurenței Ucrainei. În intervalul celor șapte luni, acesta a totalizat 3.767.351 tone, respectiv 381.528 TEU, în creștere cu 8,6%, respectiv 16,47%.Condiția relansăriiPortul Midia este singurul port maritim românesc cu un bilanț pozitiv: trafic de 3.336.882 tone mărfuri, în creștere cu 13,92%. Evoluția s-a datorat cu precădere hidrocarburilor, care asigură 96,19% din fluxurile de mărfuri derulate. Pe grupe de mărfuri, s-au înregistrat următoarele rezultate: petrol brut și produse petroliere - 3.209.801 tone (+16,42%); produse chimice - 55.646 tone (+84,14%); ciment - 30.313 tone (+85,90%); deșeuri de fier - 20.836 tone (-79,47%); animale vii - 10.994 tone (-24,94%), minerale brute sau prelucrate - 3.050 tone (+38,64%)Micuțul port Mangalia a derulat doar 145.581 tone de mărfuri, în regres cu 7,94%. Pe grupe de mărfuri rezultatele au fost următoarele: produse metalice - 60.479 tone (-3,71%); ciment - 43.804 tone (-32,09%); produce chimice - 30.408 tone (+10,47%); echipamente - 9.389 tone (+307,86%); minerale brute sau prelucrate - 1.501 tone (+49,95%).În intervalul august - decembrie 2011, se va produce o relansare a traficului de cereale prin portul Constanța, având în vedere recoltele foarte bune din România, Serbia, Ungaria și Bulgaria. Până la finele anului, traficul general de mărfuri în porturile maritime românești ar putea egala nivelul din 2010. Condiția este ca, de la 3.624.106 tone de mărfuri manipulate pe lună (media din primele șapte luni), să se ajungă la o medie de 4.424.196 tone, în perioada rămasă.