Portul Constanţa a ieşit din criza economică

Portul Constanța a ieșit din criza economică

În primele șase luni ale acestui an, traficul de mărfuri din porturile Constanța, Midia și Mangalia a crescut pe total cu 3,89%, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2009, situându-se la 21.135.183 tone. Evoluția este remarcabilă având în vedere ceea ce se întâmplă în celelalte porturi de la Marea Neagră. Novorossiysk, cel mai mare port al Federației Ruse a raportat o scădere de 2,6% a fluxurilor de mărfuri în primul semestru al anului, iar portul ucrainean Illichevsk a manipulat cu 6,2% mai puține mărfuri. Efectul ArcelorMittal Rolul principal în evoluția pozitivă a traficului maritim de mărfuri l-au jucat porturile Constanța, cu o pondere de 87,22% în volumul total, și Midia, care a ajuns la o cotă de trafic de 12,11%. În schimb, Mangalia a avut o influență negativă, temperată de ponderea mică, de numai 0,67%. Odată cu soluționarea crizei generate de ArcelorMittal Galați și reluarea aprovizionării cu materii prime siderurgice prin terminalul Comvex, portul Constanța a reușit să recupereze pierderile de trafic înregistrate în primele cinci luni și să treacă pe plus în cea de-a șasea. Pe ansamblul semestrului I al anului 2010, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, s-a înregistrat o creștere de 0,66% a cantităților de mărfuri manipulate. Este adevărat, că saltul pare mic, dar să nu uităm că în luna ianuarie se înregistra un declin de 19%. Volumul de mărfuri operate a totalizat 18.434.849 tone. Cerealele, care dețin ponderea cea mai importantă în trafic, cu 4.368.434 tone, au tras în jos, scăderea fluxurilor de grâne fiind de 20,79%. S-au redus, de asemenea, cantitățile de petrol brut (cu 43,97%), de produse petroliere (cu 10,55%), de semințe uleioase (cu 55,19%), de articole diverse (cu 2,4%) și de produse metalice (cu 8,89%). A crescut, în schimb, traficul de minereu de fier și fier vechi (cu 27,61%), minereuri neferoase (de 6,6 ori), de produse chimice (cu 148,13%), de îngrășăminte (de 2,6 ori), de echipamente și mașini (cu 82,30%), de cărbune (cu 15,16%), de cherestea (cu 25,32%) și de produse alimentare (cu 38,81%). Traficul de mărfuri containerizate este încă sub nivelul anului trecut, deși s-a recuperat mare parte din declin. În primele șase luni ale lui 2010, au fost manipulate 2.930.032 tone de mărfuri, respectiv 276.769 TEU (containere convenționale), mai puțin cu 2,1%, respectiv 11,19%. Midia - un salt spectaculos Dintre toate porturile, Midia a avut cea mai mare creștere a fluxurilor de mărfuri: 35,81%. Saltul se datorează în cea mai mare măsură achizițiilor de materie primă ale Rompetrol Rafinare. În primele șase luni ale anului 2010, au fost manipulate 2.561.130 tone de mărfuri. Dacă fluxurile de petrol brut au crescut cu 87,74%, ajungând la 1.563.988 tone, în schimb, cele de produse petroliere au scăzut cu 8,20%, până la 852.574 tone. Portul Midia a continuat să-și diversifice activitatea în acest an. În afară de petrol brut și rafinat, au mai fost operate: 90.495 tone de fier vechi (creștere cu 28,22%), 9.882 tone de animale vii (creștere de 3,9 ori), 12.312 tone de bitum (scădere cu 20,05%), 6.999 tone de echipamente și mașini (scădere de 65,1%), 10.876 tone de produse chimice (creștere de la zero) și 11.804 tone de materiale de construcții (creștere de 5,9 ori). Portul Mangalia a înregistrat o scădere de trafic de 3,46%. Printre cele 139 204 tone de mărfuri operate în lunile ianuarie - iunie 2010, produsele metalice ocupă primul loc, cu 57.986 tone, urmate de: ciment - 55.445 tone, bitum - 22.535 tone, echipamente - 2.237 tone. Prognoze optimiste „Traficul general de mărfuri va crește în continuare. Un rol important îl vor avea fluxurile de materii prime siderurgice, reașezate pe baze contractuale noi de către producătorul ArcelorMittal Galați și operatorul portuar Comvex. În silozurile portuare vom vedea cât de curând cerealele din noua recoltă. Și la această categorie de mărfuri ne așteptăm la un salt important. Pe măsură ce economia națională și comunitară se relansează, vor fi mai multe mărfuri, din toate categoriile, la export sau în tranzit” - a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Ioan Bălan, directorul general al Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța. Evoluția traficului de mărfuri în luna iulie confirmă așteptările șefului CNAPMC, înregistrându-se o medie zilnică de 117.000 tone de mărfuri operate. Până la finele lunii iulie mai sunt așteptate: 70 de nave în portul Constanța, 2 nave la Mangalia și 4 nave la Midia. Cele mai mari cantități de mărfuri vor fi operate în terminalul „Comvex”, unde sunt așteptate navele: „Agios Efraim”, cu 70.718 tone de cărbune cocsificabil, pentru Austria, „Chalothorn Naree”, cu 16.250 tone de cărbune energetic pentru Serbia, „Conquistador”, cu 74.381 tone de minereu pentru industria siderurgică internă, „Desert Symphony”, cu 52.500 tone de bauxită din Sierra Leone, „Rip Hudner”, cu 49.500 tone de cocs metalurgic din China pentru Serbia și „Kiran Atlantic”, cu 22.213 tone de cărbune cocsificabil, din Polonia, pentru piața internă.