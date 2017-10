Portuarii constănţeni au manipulat cu 10,11% mai puţine mărfuri

În primele trei luni ale anului 2010

Portuarii constănțeni au manipulat cu 10,11% mai puține mărfuri

De câteva decenii, s-a încetățenit ideea că portul Constanța este oglinda fidelă a economiei românești. Până astăzi, această teorie n-a fost infirmată de realitate. Traficul de mărfuri din portul Constanța a reflectat cât se poate de fidel dinamica economiei naționale, a oglindit cu acuratețe reforma și tranziția, perioadele de creștere, dar și pe cea de recesiune. Astăzi, el ne spune că economia națională continuă să fie în criză și că nu sunt semne că se va însănătoși prea curând. În primele trei luni ale acestui an, traficul de mărfuri din porturile Constanța, Midia și Mangalia a scăzut pe total cu 7,25%, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2009, situându-se la 9.478.489 tone. Rolul principal în această involuție l-a jucat portul Constanța, cu o pondere de 87,14% în volumul total. Îi urmează porturile Midia, care a ajuns la o cotă de trafic de 12,33%, și Mangalia, cu 0,53%. Portul Constanța și-a continuat declinul, cu o cădere de trafic de 10,11%. Volumul de mărfuri operate a totalizat 8.259.217 tone. Cerealele, care dețin ponderea cea mai importantă, cu 1.972.107 tone, au contribuit la această involuție cu o diminuare de 28,38%. S-au redus, de asemenea, cantitățile de petrol brut (cu 23,63%), produse petroliere (cu 17,2%), cărbune (cu 20,78%), minereu de fier și fier vechi (cu 39,85%), semințe uleioase (cu 63,08%). A crescut, în schimb, traficul de minereuri neferoase (de 6,1 ori), de produse chimice (cu 89,57%), de îngrășăminte (de 3,8 ori), de echipamente și mașini (cu 72,29%), de cherestea (cu 30,46%) și de articole diverse (cu 48,9%). După prăbușirea din 2009, traficul de mărfuri containerizate și-a mai revenit. În primele trei luni ale lui 2010 au fost manipulate 1.336.329 tone de mărfuri, respectiv 125.439 TEU (containere convenționale), mai puțin cu 0,7%, respectiv 21,3%. Dintre toate porturile, doar Midia este… pe val. Creșterea traficului său de mărfuri se datorează în cea mai mare măsură achizițiilor de materie primă ale Rompetrol Rafinare. În primele trei luni ale anului 2010, au fost manipulate 1.169.217 tone de mărfuri, cu 20,53% mai mult decât în aceeași perioadă a lui 2009. Dacă fluxurile de petrol brut au crescut cu 78,59%, ajungând la 755.334, în schimb, cel de produse petroliere a scăzut cu 26,5%, până la 367.900 tone. Portul Midia a continuat să-și diversifice activitatea în acest an. În afară de petrol brut și rafinat, au mai fost operate: 23.405 tone de fier vechi (creștere cu 3,3%), 2.592 tone de animale vii (creștere de 3,2 ori), 9.283 tone de bitum (scădere cu 25,12%), 5.329 tone de echipamente și mașini (creștere de 3,4 ori) și 5.374 tone de produse chimice (creștere de la zero). Dintre toate porturile românești de la Marea Neagră, Mangalia a înregistrat cea mai mare scădere de trafic, 18,23%. Printre cele 50.055 tone de mărfuri operate în lunile ianuarie - martie 2010, produsele metalice ocupă primul loc, cu 21.015 tone. Ele sunt urmate de: ciment - 19.926 tone, bitum - 7.568 tone, echipamente - 1.546 tone.