Portuarii au reluat acţiunile de protest

trezirea la realitate

RUSINE! Pentru ce ati protestat? Pentru patronii din Portul Constanta, care au conturile precum capusile? In loc sa protestati pentru GRUPA DE MUNCA care v-a fost luata de catre iubitii vostri patroni, in urma unei evaluari fictive a locurilor de munca la comanda Operatorului Portuari, voi v-ati dus ca oile sa behaiti in fata APC-ului. Mai rau va trebuie, sa ajungeti sa iesiti la pensie la 75-80 de ani, sa veniti si sa lucrati in baston.De fapt trebuia sa-l mai ajutati pe Burlacu sa-si mai ia un bonus, ca nu prea mai are activitate, si Panait si Comanescu ii face mustrari ca doarme in biroul Federatiei.Inca o data RUSINE