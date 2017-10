Portuarii au obţinut prima victorie în "războiul master planului"

Portuarii au obținut prima victorie în "războiul master planului"

Teoretic, master planul portului Constanța ar trebui să contribuie la creșterea unității și coeziunii comunității din industria portuară, în jurul intereselor comune: dezvoltarea și modernizarea infrastructurii portuare, creșterea adâncimilor, crearea condițiilor pentru sporirea volumului de investiții private, reducerea și eliminarea surselor de poluare, astfel încât să se asigure terenul favorabil pentru relansarea traficului de mărfuri, pentru deschiderea de noi locuri de muncă și ridicarea nivelului de profitabilitate a porturilor maritime românești.O decizie previzibilăPractic, proiectul de master plan a dus la o ruptură între Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța și operatorii portuari. Între viziunile celor două părți privind dezvoltarea porturilor Constanța, Midia și Mangalia până în anul 2040 este o prăpastie, după cum au demonstrat-o cele două dezbateri publice organizate până acum, precum și campaniile de protest purtate de Organizația Patronală „Operatorul Portuar” și Federația Națională a Sindicatelor Portuare.„Războiul master planului” a continuat luni, 15 februarie 2016, cu un nou episod. Un grup de lucrători portuari mobilizați de „Operatorul Portuar” și FNSP a pichetat timp de două ore sediul Agenției pentru Protecția Mediului Constanța. Protestatarii solicitau instituției de mediu să respingă raportul de mediu întocmit de consultantul Ernst & Young (autorul proiectului de master plan) și IPTANA (fostul Institut de Proiectări pentru Transporturi Auto, Navale și Aeriene), care s-a ocupat de capitolul de mediu.Pe pancartele lor se putea citi: „Corupția ucide”, „Mazăre a plecat, dar Ionescu de ce a rămas?”, „Nu-mi luați locul de muncă pentru afaceri imobiliare!”,„Vrem coerență și strategie, nu prostie și haos”, „Unde ești tu Țepeș Doamne?! “, „Mercenarii pleacă, portul rămâne”, „V-am prins cu mâinile murdare”, „Dreptate până la capăt”.Protestul își pierduse obiectul, după cum aveam să aflăm la conferința de presă organizată la cererea ziariștilor. „Comitetul special constituit la Agenția pentru Protecția Mediului Constanța a decis, vineri, 12 februarie 2016, refacerea raportului de mediu privind master planul general al portului Constanța”, a declarat Monica Zaharia, directorul executiv al APM Constanța.Conform deciziei, Compania Națio-nală Administrația Porturilor Maritime Constanța, în calitate de titular al proiectului, și consultantul său vor trebui să refacă raportul de mediu „cu luarea în considerare a observațiilor justificate prezentate în dezbaterea publică ce a avut loc pe data de 4 fe-bruarie 2016". APM Constanța le-a transmis acestora propriile recomandări și toate observațiile scrise primite din partea publicului interesat, care a participat la dezbaterea de mediu din 4 februarie.De ce tace Ministerul Transporturilor?Potrivit prevederilor Hotărârii de guvern nr. 1076/2004, titularul proiectului are obligația să refacă raportul de mediu și să-l supună dezbaterii publice. Cât va dura această nouă etapă, nimeni nu știe. Dar un lucru este clar: operatorii portuari nu vor fi cooptați în grupul de lucru ce va reface raportul. De ce? Întrucât așa prevede HG 1076/2004, a precizat șefa APM Constanța.De curiozitate, am deschis actul normativ invocat. Din capul locului, trebuie precizat că acesta se referă strict la realizarea evaluării de mediu a planurilor și programelor (inclusiv a celor realizate cu finanțare europeană, cum este cazul master planului portului Constanța).Problema oportunității obiectivelor și investițiilor cuprinse în planuri și programe nu face obiectul respectivei hotărâri de guvern. Or, tocmai aceasta este tema principală a disputei. Operatorii portuari nu sunt de acord cu viziunea și proiectele propuse de CNAPMC. Nimeni și nicio lege nu împiedica administrația portuară, la momentul proiectării strategiei de dezvoltare a porturilor Constanța, Midia și Mangalia, al realizării primei variante a master planului, să se consulte cu agenții economici portuari. Nici acum nu are nicio barieră instituțională sau legislativă să discute cu ei pentru a reface master planul.A doua observație se referă la constituirea grupului de lucru care elaborează raportul de mediu. HG 1076/2004 stabilește componența sa, precizând următoarele: „Grupul de lucru este alcătuit din reprezentanți ai titularului planului sau programului, ai autorităților competente pentru protecția mediului și pentru sănătate, ai altor autorități interesate de efectele implementării planului sau programului”. După cum se poate constata, textul actului normativ precizează cine face parte de drept din grup, fără să restricționeze prezența altor părți în calitate de membri cu drepturi depline sau ca simpli observatori. Or, un principiu de drept afirmă că: „Tot ceea ce nu-i interzis este permis”. În cazul nostru, este la latitudinea APM Constanța să avizeze participarea reprezentanților Organizației Patronale „Operatorul Portuar” și Federației Naționale a Sindicatelor Portuare la grupul de lucru, într-o ipostază sau alta.Oricum, problemele de mediu, chiar dacă sunt foarte importante, sunt subsidiare. Tema principală rămâne viziunea asupra viitorului porturilor maritime românești și oportunitatea proiectelor propuse. Cum raportul de mediu nu a fost bătut în cuie și trebuie modificat, tot așa ar trebui procedat cu strategia de dezvoltare și obiectivele ei. Nimeni nu oprește CNAPMC să revină asupra master planului.Reprezentanții patronatului și sindicatelor au declarat că vor analiza, în zilele ce urmează, dacă vor relua acțiunile de protest. Și, întrucât decizia luată de APM nu conduce la rezolvarea problemelor de fond ale master planului, este de așteptat ca protestele să reizbucnească cu și mai mare virulență.Ceea ce surprinde în toată această poveste este indiferența manifestată de Ministerul Transporturilor. În calitate de proprietar al domeniului public portuar și beneficiar al strategiei, reprezentantul său ar fi trebuit să participe la grupul de lucru care a întocmit raportul de mediu și la dezbaterea publică din 4 februarie. Constat că ministerul privește cu o extraordinară detașare conflictul din portul Constanța, care durează de peste un an, de parcă „războiul master planului” ar avea loc de partea cealaltă a Mării Negre, în vreun port din Rusia ori Ucraina.