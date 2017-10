Portcontainerul „Odessa Star”, reţinut pentru că actele comandantului erau expirate

Portcontainerul „Odessa Star”, reținut pentru că actele comandantului erau expirate

În urmă cu zece – cincisprezece ani, portul Constanța era extrem de permisiv pentru navele sub standardele internaționale. Coșciugele plutitoare arăbești, turcești și sub pavilion de complezență acostau în voie. Pe atunci, România avea flotă, dar navele sale erau concurate copios chiar la ele acasă, sub nasul autorităților portuare. Acestea elaboraseră o întreagă teorie pentru a-și motiva lipsa de exigență. Chipurile, controalele prea dure ar fi pus pe fugă navele străine și, drept urmare, traficul din portul Constanța ar fi scăzut. „Ce vreți, să rămână mii de constănțeni fără locuri de muncă?” – afirmau cei ce erau plătiți să controleze. Dar motivul adevărat al indiferenței lor față de starea tehnică a navelor care ne vizitau era cu totul altul și nu avea legătură cu interesele portului. Prin aderarea țării noastre la Paris Memorandum și instituirea serviciului de Port State Control, lucrurile s-au schimbat radical în bine. Autoritățile din porturile românești de la Marea Neagră au început să fie cunoscute pentru exigența de care dau dovadă, iar activitatea lor să fie luată drept model de celelalte țări din Paris Memorandum. Noua abordare a infirmat vechea teorie. Traficul nu a scăzut, ci dimpotrivă. Locul gol lăsat de coșciugele plutitoare a fost umplut rapid de navele ce îndeplinesc standardele internaționale. Sita inspecțiilor de Port State Control este tot mai deasă, după cum o demonstrează numărul ridicat de nave reținute, pentru deficiențe care, altă dată, treceau neobservate. Cel mai recent caz este al portcontainerului „Odessa Star”, sub pavilion maltez, al cărui armator este Sand Duke Marine Co. Ltd (Valletta – Malta), iar operator, Zim Integrated Ltd. (Haifa – Israel). Nava a acostat în dana 124 a portului Constanța, pentru a descărca și încărca marfă. La controlul efectuat, inspectorii de Port State Control, din cadrul Autorității Navale Române, au constatat un număr de 7 deficiențe, din care 3 de reținere. Interesant este faptul că acestea din urmă nu se referă la navă, ci la documentele comandantului, care erau expirate.