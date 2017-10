Portcontainerul de 4.860 TEU „MSC Nuria” a primit botezul

Vineri, nava „MSC Nuria”, construită de compania mixtă româno - sud coreeană „Daewoo - Mangalia Heavy Industries”, a primit botezul. Portcontainerul de 4.860 TEU este cea de a treia navă livrată în acest an, a declarat directorul general Vasile Iorga. „MSC Carmen “ a fost construită pentru compania MSC. Proiectul este un portcontainer de tip panamax, care poate transporta 4.860 containere de 20 picioare unități echivalente. Caracteristicile sale sunt următoarele: lungimea - 275 m, lățimea - 32,2 m, înălțimea - 21,5 m, pescajul - 12 m. Nava este dotată cu un motor principal B & W și atinge o viteză de croazieră de 24 noduri. Clasificarea este asigurată de societatea „Germanischer Lloyd“. Contractul de construcție a fost semnat pe 22 februarie 2005. Prima tablă a fost debitată pe 22 ianuarie 2007, chila a fost așezată pe data de 30 aprilie 2007, iar lansarea la apă a avut loc pe data de 6 aprilie 2008. „În acest an vom mai livra alte două nave – a declarat Vasile Iorga. Sunt șanse mari să o livrăm și pe cea de a treia. Următoarea navă care va fi predată clientului Hamburg Sud este un portcontainer de 5.500 TEU. În prezent, mai avem în lucru șase nave portcontainer, din care patru nave pentru Hamburg Sud și două pentru NSB. În acest an, am început lucrul și la primul vrachier cape-size de 180.000 tdw. Probabil că, în luna septembrie, vom începe debitarea și la cel de al doilea. Anul viitor vom continua cu patru nave cape-size. Schimbăm direcția producției și intrăm pe vrachiere de mare capacitate.” Compania continuă programul de investiții. „În luna august urmează să sosească, din Boston, o macara portal cu capacitatea de 1.100 tf. Ea va fi instalată la docul uscat nr. 3" – a declarat directorul de marketing Paul Ilicenco.