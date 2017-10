Populaţia României continuă să scadă

Populația României continuă să scadă

În luna octombrie 2016 s-a înregistrat nașterea a 17.212 copii, cu 1.120 mai puțini copii decât în luna septembrie 2016. Numărul născuților-vii a fost mai mare cu 1.960 față de aceeași lună din 2015.Numărul persoanelor ale căror decese au fost înregistrate în luna octombrie 2016 a fost de 21.863, cu 2.874 mai multe decât în luna septembrie 2016 și cu 798 mai mare față de luna octombrie 2015.Numărul deceselor copiilor cu vârstă sub 1 an, înregistrate în luna octombrie 2016 a fost de 100, în scădere cu 1 față de luna septembrie 2016 (101 decedați sub 1 an) și cu 47 mai mic decât cel înregistrat în luna octombrie 2015.Sporul natural a fost negativ în luna octombrie 2016, de 4.651 persoane (decedații având un excedent față de născuții-vii).