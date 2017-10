Populaţia României continuă să scadă

Populația României continuă să scadă

În luna noiembrie s-a înregistrat nașterea a 14.438 copii, cu 3.040 mai puțini copii decât în luna octombrie 2015, a anunțat Institutul Național de Statistică. Numărul persoanelor ale căror decese au fost înregistrate în luna noiembrie a fost de 21.689, cu 522 mai multe decât în luna octombrie 2015. Sporul natural a fost negativ în luna noiembrie, de 7.251 persoane (decedații având un excedent față de născuții - vii). Numărul deceselor copiilor cu vârstă sub 1 an, înregistrate în luna noiembrie a fost de 112, în scădere cu 40 față de luna octombrie 2015 (152 decedați sub 1 an).Comparativ cu luna noiembrie 2014, numărul născuților - vii a fost mai mare cu 551, în luna noiembrie 2015, iar numărul persoanelor care au decedat a fost cu 474 mai mare. Sporul natural a fost negativ în luna noiembrie 2015 (7.251 persoane), la fel ca în luna noiembrie 2014 (7.328 persoane). Numărul copiilor cu vârstă sub un an care au decedat a fost cu 10 mai mic în luna noiembrie 2015, decât cel înregistrat în luna noiembrie 2014.