Populaţia înregistrează un spor pozitiv

Populația înregistrează un spor pozitiv

Ştire online publicată Marţi, 10 Noiembrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

În luna septembrie s-a înregistrat nașterea a 19.686 copii, cu 1.365 mai puțini copii decât în luna august 2015. Numărul deceselor înregistrate în luna septembrie a fost de 18.779, cu 498 mai puține decât în luna august 2015. Sporul natural a fost pozitiv în luna septembrie, de 907 persoane (născuții - vii având un excedent față de decedați), la fel ca în luna august. Numărul deceselor copiilor cu vârstă sub 1 an, înregistrate în luna septembrie a fost de 113, în scădere cu 9 față de luna august 2015 (122 decedați sub 1 an).