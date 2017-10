Populaţia e în scădere; mor mai mulţi români decât se nasc

Populația e în scădere; mor mai mulți români decât se nasc

În luna august 2016 s‐a înregistrat nașterea a 19.603 copii, cu 3.230 mai mulți copii decât în luna iulie 2016. Numărul persoanelor ale căror decese au fost înregistrate în luna august 2016 a fost de 19.804, cu 838 mai multe decât în luna iulie 2016. Sporul natural a fost negativ în luna august 2016, de 201 persoane (decedații având un excedent față de născuții‐vii). Numărul deceselor copiilor cu vârstă sub 1 an, înregistrate în luna august 2016 a fost de 120, în creștere cu 8 față de luna iulie 2016 (112 decedați sub 1 an).Numărul născuților‐vii a fost mai mare cu 3.612 în luna august 2016 față de aceeași lună din 2015, iar numărul persoanelor care au decedat a fost cu 529 mai mare față de luna august 2015. Sporul natural a fost negativ atât în luna august 2016 (201 persoane), cât și în luna august 2015 (3.284 persoane). Numărul copiilor cu vârsta sub un an care au decedat a fost cu 9 mai mic în luna august 2016, decât cel înregistrat în luna august 2015.