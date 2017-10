Popescu (Rompan): Recolta de grâu din acest an este una excelentă din punct de vedere calitativ

Recolta de grâu din acest an este una excelentă din punct de vedere calitativ, a declarat, joi, președintele Patronatului din Industria de Morărit și Panificație - ROMPAN, Aurel Popescu, la o conferință pe teme de agricultură, potrivit Agerpres. "Recolta de grâu din 2011 este una excelentă din punct de vedere calitativ, corespunzătoare pentru panificație. Cred că vom reuși anul acesta să mâncăm și o pâine mai bună dacă vom ține necesarul de grâu în țară", a precizat Popescu. Șeful ROMPAN i-a cerut ministrului Agriculturii să intervină pentru mărirea rezervelor de grâu din țară, astfel încât să existe necesarul intern asigurat din recolta de grâu din 2011. "Nu ar trebui să-i dăm drumul la export recoltei bune de grâu, în toamna acestui an, iar în primăvară să ne uităm lung după vapoarele cu grâu din Paraguay. Trebuie să ne păstrăm necesarul în țară și să ne mărim rezervele", a adăugat Popescu. În ceea ce privește taxarea inversă la cereale, președintele ROMPAN consideră că se văd efectele pe lanț, dar dacă măsura ar fi fost extinsă până la raft "era un lucru excepțional". "Consider că taxarea inversă la cereale își face treaba pentru că este o liniște de mormânt în portul Constanța. Dacă măsura mergea până la raft cred că era un lucru excepțional. De asemenea, dacă rambursarea TVA către fermieri nu se va face în prevederile Codului Fiscal îi băgăm pe mulți în faliment", a precizat Popescu. Acesta a adăugat că în luna august ROMPAN va face o evaluare referitoare la reducerea evaziunii fiscale pe acest sector în urma introducerii măsurii de taxare inversă la cereale.