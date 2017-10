Ponta ne pune impozit pe stâlpi şi şanţuri

2

soc multiplu

Primul soc a fost sa vad ca se critica USL-ul in ziar, v-ati maturizat si voi!! Al doilea este sa vad ca prostia si lacomia nu au limite. Propun ca in aceste constructii speciale sa intre.si bisericile, oricate biruri se pun, niciunul nu vizeaz pe evazionistii in sutana. Sunt cei mai mari hoti dar protejati politic.. Sa impoziteze prostitutia, sa starpeasca evaziunea fiscala, sa reduca numarul de pu..larai.. si pi.zdu.lici din parlament, sa scada alte taxe si impozite si vin banii la buget. Cunosc pe cineva, cu mertan, apartament, etc, toate puse pe numele parintilor lui, care ostentativ cere subventie la caldura si alte ajutoare, pe motiv ca poate, nu are cine sa-l dovedeasca. La 40 de ani sustine ca e intretinut de parinti, desi la randul sau are doi copii. Pentru cei ca el, suportam toate aceste biruri ! Pacat de tara asta si de cei care credem inca mai credem orbeste in viitorul ei. Hai Romania !!!