Ponta anunţă „pericolul exploziei preţurilor la energie electrică”

1

felicitari

Bravo ce sa mai spuna romanul???Felicitari,bani avem de nu avem ce face cu ei in asa fel incat sa putem arunca si dupa ptintul Ponta.Aici in Asia o familie de 4 persoane apt.cu 3 camere si frigider mare maxim 15$ plata la curent pe luna pe timp de iarna.Dar nu stiu ce fac romanasi??E OK atata timp cat stati in casa si nu iesiti sa va aparati tara si mai ales daca acceptati scumpirile din partea guvernului este totul ok.