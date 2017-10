Pompierii de la Oil Terminal, calificaţi pe banii UE

Pompierii de la Oil Terminal, calificați pe banii UE

Societatea constănțeană Oil Terminal a organizat ieri o conferință de presă în care a prezentat noul proiect cu finanțare din fondurile Uniunii Europene, de calificare a diviziei de pompieri din cadrul companiei. „Programul Phare, numit Calificarea - cheia siguranței locului de muncă, are obiectivul de a forma cel puțin 57 de pompieri și de a-i califica, în conformitate cu normele euro-pene”, a declarat șeful de birou al programului de dezvoltare al societății și managerul proiectului, Armando Traian Andreșoiu. „Activitatea noastră are un grad ridicat de risc și de aceea este nevoie de oameni responsabili și pregătiți pentru a rezolva problemele ce apar în urma manipulării și depozitării produselor petroliere”, a completat managerul de proiect. Proiectul este realizat în colaborare cu partenerul Work Education S.R.L., grup de firme specializate în consultanță, formarea profesională a adulților și educația copiilor. „Obiectivul constă în creșterea competitivității și productivității resurselor umane la locul de muncă, precum și recalificarea forței de muncă în concordanță cu Planul Național de Dezvoltare”, a declarat la conferința de presă, directorul general al societății Work Education, Adriana Arghirescu. „Cel mai important este faptul că studenții vor primi, la sfârșitul perioadei, diplome valabile pe viață, recunoscute atât în țară cât și în străinătate. Astfel, în eventualitatea în care vreunul dintre cursanți va fi disponibilizat, se va putea reorienta foarte ușor pe piața mun-cii”, a precizat Adriana Arghirescu. Perioada de implementare a proiectului este 2 decembrie 2008 - 30 noiembrie 2009. Cursurile vor începe în martie, în prezent fiind pregătite materialele și locațiile pentru punerea în practică a programului. Valoarea totală a proiectului este de 67.395 de euro, iar alocația financiară nerambursabilă obținută de la Uniunea Europeana este de 53.395 de euro. „Cursurile vor avea 720 ore, din care două treimi vor fi activități practice și o treime, activitățile teoretice. Activitatea practică va consta în rezolvarea problemelor apărute în urma unui banal incendiu, de la vegetația uscată, până la incendiile din domeniul petrochimic și nuclear”, a explicat George Răileanu, șef al biroului de prevenire și stingere a incendiilor din cadrul Oil Terminal Constanța. „Cursanții nu vor fi începători în acest domeniu. 90% din efectivul pe care-l conduc au făcut armata la pompieri și au certificate de calificare, obținute acolo. În plus au și experiență. Problema a venit în momentul în care am intrat în Uniunea Europeană. Din acel moment, am fost obligați ca pompierii să aibă diplome de calificare recunoscute la nivel comunitar”, a mai declarat George Răileanu. Productivitatea nu va fi afectată, iar personalul se va pregăti în afara programului. Cel mai vârstnic „student” va avea 55 de ani.