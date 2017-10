Poluarea de la „Miniera Medgidia“ nu se opreşte cu tasta 1

Poluarea de la „Miniera Medgidia“ nu se oprește cu tasta 1

Dacă vă aventurați pe strada Constanței, din Medgidia, luați-vă o mască de gaze, de praf, ceva care să vă protejeze căile respiratorii! Altfel, riscați să trageți, în plămâni, pulberea albă – lăptoasă care se revarsă din hornul SC „Miniera Med-gidia”. Sâmbătă, 4 august 2007, unitatea de producție de pe strada Constanței nr.10 a eliberat, în atmosferă, cantități uriașe de praf, pe care vântul l-a împrăștiat în împrejurimi. Imobilele companiilor din vecinătate și culturile agricole din zonă poartă amprenta poluării. SC „Miniera Medgidia” este fosta sucursală și succesoare a SC „Dobromin” SA. Ea s-a privatizat în 2003, când a fost cumpărată de Andreea Anca Dan, fiica fostului consilier prezidențial Dan Iosif. Ulterior, alături de ea, în structura acționariatului, au apărut și alți investitori. Compania este specializată în extracția argilei și caolinului. Ea a primit în concesiune activitatea minieră de exploatare a zăcămintelor de argilă caolinoasă din perimetrele Cuza Vodă (localitatea Cuza Vodă), Țibrinu și Defcea (localitatea Mircea Vodă), și de calcar în perimetrul Celea Lac (localitatea Hârșova). Gheorghe Pătrașcu, una dintre personalitățile Medgidiei (care s-a aflat în structurile de conducere ale orașului și județului înainte de 1989), își aduce aminte că, până în 1990, unitatea minieră avea 700 de muncitori și producea, lunar, circa 2.000 tone de caolin. Materialul – utilizat în industria porțelanului și a materialelor de construcții, la fabricarea gresiei și faianței - era exportat, cu precădere în Germania. Cantități mai mici ajungeau la „Cesarom“ Cluj și „Cesarom” București. În prezent, numărul lucrătorilor este de vreo trei ori mai mic, iar producția mai redusă. După privatizare, activitatea s-a relansat spectaculos, după cum o demonstrează datele economico - financiare publicate pe site-ul Ministerului de Finanțe. Cifra de afaceri (exprimată în lei vechi) a crescut continuu: 2003 - 46,58 miliarde lei, 2004 - 107,61 miliarde lei, 2005 - 114,68 miliarde lei. La fel și profitul net: 2003 - 6,48 miliarde lei, 2004 - 14,87 miliarde lei, 2005 - 19,89 miliarde lei. Norul de praf eliberat din hornul SC arată că protecția mediului la „Miniera Medgidia” este invers proporțională cu eficiența economică. Nu sunt specialist, dar este de bun simț ca liniile tehnologice să fie dotate cu filtre, care să rețină praful de caolin, astfel încât acesta să nu se risipească în aer și să polueze împrejurimile. Sunt convins că societatea are un program de investiții de mediu asumat prin con-tractul de privatizare. Iar bani pentru finanțarea lor, cu siguranță, are. O demonstrează bilanțul financiar – contabil din perioada 2003 - 2007. Mai mult, unitatea ar fi trebuit să fie inspectată, la sânge, de autoritatea de mediu și obligată să ia măsuri de stopare a poluării. Mai mult, unitatea ar fi trebuit să fie inspectată, la sânge, de autoritatea de mediu și obligată să ia măsuri de stopare a poluării. Am încercat, fără succes, să contactăm conducerea companiei pentru a afla punctul său de vedere și ce măsuri va lua pentru stoparea poluării. La toate apelurile, a răspuns, inutil, robotul: „Pentru secretariat, apăsați tasta 1!” Pentru a opri poluarea, oare ce tastă trebuie apăsată?