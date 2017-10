Poluare cu 4.500 tone de petrol, în urma unei coliziuni navale

Pe data de 2 ianuarie, în zona de coastă a Singapore, la 11 mile nord-est de Pedra Branca, tancul petrolier „Alyarmouk” a intrat în coliziune cu bulk-carrier-ul „Sinar Kapuas”. „Alyarmouk” a anunțat autoritățile că unul dintre tancurile sale de marfă a suferit o spărtură și s-a produs poluarea mării. În zonă a fost trimis un elicopter pentru a stabili situația și au fost activate forțele de intervenție în caz de poluare. Conform primelor estimări, în mare s-au scurs circa 4.500 tone de petrol. Două companii de depoluare au trimis în zonă patru ambarcațiuni dotate cu bariere pentru petrol, separatoare și materiale absorbante. Navele implicate în coliziune se află în siguranță, la ancoră.Nava „Alyarmouk” are capacitatea de 116.038 tdw, a fost construită în 2008, este înmatriculată sub pavi-lion Libia. Bulk-carrier-ul „Sinar Kapuas” are capacitatea de 57.374 tdw, a fost construit în 2011, este înmatriculat sub pavilion Singapore.