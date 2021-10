Poliţele RCA, mai scumpe decât salariul minim pe economie! Ce trebuie să ştie şoferii

În altă ordine de idei, de parcă nu erau suficiente scumpirile carburanţilor şi utilităţilor, s-au mai majorat şi poliţele RCA. În acest context, unii asiguratori chiar au triplat preţul poliţelor RCA cu această ocazie.





„Am un parc auto. Fac transport marfă în ţară. Situaţia este dezastruoasă. Abia făceam faţă cheltuielilor zilnice cu carburanţii, cu taxele, cu salariile, acum şi scumpirea RCA. Se mai gândeşte cineva şi la noi cum o să facem faţă, mai ales că vine iarna şi avem nevoie de anvelope noi, reparaţii? Totul se va regăsi la preţul la raft, în portofelul românilor care nu ştiu cum vor trece iarna asta”, ne-a spus mâhnit Marian Velicu, un antreprenor supărat de scumpirea RCA.



Tinerii până în 30 de ani, cei mai afectaţi de scumpirea RCA



După ce a fost anunţat falimentul companiei, principalii jucători pe piaţă s-au grăbit să majoreze preţul poliţelor RCA. Brokerii anticipează că până la sfârşitul anului nu vor mai exista poliţe RCA pentru o perioadă de jumătate de an, mai jos de 1.000 de lei, la care se adaugă şi alte criterii pentru care costul va creşte exponenţial. Preţurile RCA din piaţă au ajuns la scum¬piri între 5% şi 145% din luna februarie 2021 pâ¬nă în prezent, la principalii jucători RCA din pia¬ţă. La sfârşitul lunii septembrie deja au crescut preţurile, astfel că cea mai ieftină poliţă RCA, care era în februarie 445 lei, a ajuns să coste cu 145 de lei mai mult, iar cea scumpă s-a majorat cu aproape 300 de lei, de la 2.541 lei, la 2.832 de lei. Cei mai afectaţi de scumpirile RCA vor fi tinerii cu vârste cuprinse între 25 şi 30 de ani, cu maşini clasa Bo, cu motor de 1.598 cmc, care îşi fac asigurarea pe şase luni. Dacă mai este şi pe motorină vor scoate din buzunar şi peste 2.000 de lei. Pentru aceia care au avut o poliţă RCA la City Insurance şi vor să aplice la FGA pot consulta ghidul consumatorilor elaborat de ASF cu informaţii în care sunt descrişi paşii pe care trebuie să-i urmaţi.





Au trecut două săptămâni de când i-a fost retrasă autorizarea de funcţionare de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF). Clienţii companiei rămaşi fără poliţe de asigurare au două posibilităţi, fie rămân cu poliţa City Insurance până la expirare, fie se adresează Fondului de Garantare a Asiguraţilor (FGA) pentru a primi banii de asigurare. De când a fost publicată decizia ASF în Monitorul Oficial au trecut doar două săptămâni, dar clienţii şi păgubiţii City Insurance mai au de aşteptat o lună şi jumătate până vor intra în posesia banilor. Procedura de a intra pe lista FGA nu este complicată, numai că resursele fondului nu sunt nelimitate şi nu se ştie dacă vor ajunge banii pentru cele trei milioane de păgubiţi. „Am două maşini şi la ambele am avut o poliţă City Insurance. Una expiră în ianuarie, cealaltă în februarie. Mă rog să nu am niciun eveniment rutier că nu ştiu ce voi face. Ştiu de fondul de garantare dar nu am încredere că vor primi bani toţi foştii asiguraţi. Am încercat să merg la altă firmă să-mi preia asigurarea, dar când am auzit cât mă costă mai bine fac una nouă. Practic, dădeam de două ori mai mult decât asigurarea iniţială”, ne-a declarat Tudor Ioan, păgubit City Insurance.