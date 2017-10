PNL şi PSD îşi dispută funcţia de vicepreşedinte al "Daewoo - Mangalia"

PNL și PSD își dispută funcția de vicepreședinte al "Daewoo - Mangalia"

De la vârful companiei mixte româno-sud coreene „Daewoo - Mangalia Heavy Industries” nu se iese la pensie. Nici președinții numiți de acționarul majoritar „Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering”, nici vicepreședinții puși de partea română nu au prins rădăcini.Până în prezent, postul de vice-președinte a fost ocupat de Nicușor Trăistaru, Sorin Balcan, Gheorghe Petrescu, Eugen Pricopie și Vasile Iorga. Primii patru au plătit cu funcția pentru schimbarea puterii politice. Acum a venit și rândul lui Vasile Iorga. Liberalii - care l-au promovat în funcție în ianuarie 2008 - nu-i pot ierta faptul că, după alegerile din toamna aceluiași an, a sărit în barca PDL.Conform algoritmului, postul revine liberalilor, dar e foarte probabil să fie cedat social-democraților. La „bursa zvonurilor” sunt vehiculate mai multe nume, printre care cel al lui Eugen Pricopie și al unui tânăr director din cadrul Șantierului naval de la Midia. Lucrurile se vor clarifica abia săptămâna viitoare, când Ministerul Economiei va lua o decizie în această chestiune. Se zvonește că, până la Crăciun, compania va avea și un nou președinte.În timpul mandatului său, actuala conducere nu a reușit să aducă șantierul naval în zona profitabilității. DMHI a înregistrat an de an pierderi financiare, după cum urmează: 2008 - 430.293.381 lei; 2009 - 423.740.367 lei; 2010 - 140.152.980 lei; 2011 - 72.788.618 lei. În plus, compania a adunat numeroase datorii, al căror volum se ridica la 2.678.901.911 lei, la finele anului 2011.Care este pulsul cotidian al DMHI? „În primul rând, trebuie subliniat faptul că au fost evitate restructurările și am scăpat de șomajul tehnic. Acum, problema cea mai presantă a companiei o constituie obținerea comenzilor de nave noi” - a declarat, pentru coti- dianul „Cuget Liber”, Marin Florian, liderul Sindicatului „Navalistul”.Președintele companiei e plecat în Coreea de Sud pentru a obține, de la compania mamă, contracte pentru construcția a două nave ro-ro, a dezvăluit liderul de sindicat. Pe de altă parte, sindicatul a fost informat că sunt aproape de finalizare negocierile cu o companie norvegiană, pentru construcția a patru corpuri de nave, care vor servi platformele din Marea Nordului, și că se poartă discuții cu o companie din Ger- mania, pentru construcția unor portcontainere.„În acest an, forța de muncă a DMHI s-a redus cu circa 400 de lucrători, prin: pensionări, desfacerea contractelor de muncă din motive disciplinare, dar și prin plecări voluntare. Nu s-au făcut alte angajări. Dureros este faptul că unii tineri au venit cu gândul de a învăța o meserie la DMHI și au plecat în străinătate. Șantierul nostru a devenit o școală de calificare pentru Occident” - s-a plâns liderul de sindicat.