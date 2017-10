Pluguşorul de la mare

Plugușorul de la mare

Aho, aho, copii și frați,Stați puțin și m-ascultați!Am venit cu-n plug și-un bou,Și urări de Anul Nou;Turnați vinul în pocal,C-am sosit pe Litoral!Dați-mi țuică făr-acciză,Căci nu-i plugușor de criză,Vreau s-o beau de la canea,Fără pic de TVA!Ia pocniți, flăcăi, din bici,Că e Anul Nou aici !v v vJur pe vinul din ulciorCă e an investitor!Să n-am parte de-o sarma,De-o crește inflația!Nu-mi plătiți pe plugărit,De nu veți avea profit!Am aflat chiar de la sursăCă veți câștiga la Bursă,Că orice leu investitSe va-ntoarce înmiit.v v vAscultați-mă, boieri:Ăsta-i an fără șomeri!Jur pe varza cu ciolanCă e anul barosan!Dacă-l veți primi în case,Veți avea salarii grase,Vă umple cardul cu bani,La anul și la mulți ani !v v vOspătați-l cu sarmale,Cu piftii și cu pârjoale,Nu vă zgârciți la fripturăȘi dați-i de udătură!Luați-l în gazdă la voi,Că e plin de euroi!Hai, să vă mai vând un pont:Are miliarde-n cont!Dacă-i dați vin din ulcior,Vă face moștenitor!v v vAho, aho, copii și frați,Plugușorul îl mânați!Și arați puțin prin oale,Că ne dă foamea târcoale,Arați în ulcior de lut,Să nu stăm cu setea-n gâtTrageți brazda prin chimir,După bani de chilipir!La cumpăna dintre ani,Nu vrem bani americani,Numai euro și leiSau arginți și cocoșei!v v vDe urat am mai ura,Că ni-i dragă pastrama,Și-am mai facem o cântare,Pentru vinul din căldare!Ia pocniți, flăcăi, din bici,Că e Anul Nou aici,Și-are-Žn tolbă mai de toate:Fericire, sănătate,Viață lungă, gologani!La anul și la mulți ani !