Ploaia şi frigul scumpesc mierea cu 30%

Ploaia și frigul scumpesc mierea cu 30%

Mierea s-ar putea scumpi cu 25 - 30% în acest an, pe fondul scăderii cu 30% a producției, la 15.000 tone, față de 21.500 tone din 2009, a declarat Ioan Fetea, președintele Asociației Crescătorilor de Albine din România (ACAR). „Anul acesta, producția de miere ar putea scădea la 15.000 tone, din cauza ploilor îndelungate și a nopților reci. Depinde foarte mult de natură. Aceasta ar putea determina o scumpire a mierii cu 25 - 30%. De asemenea, și prețul carburanților și cel de achiziție a mierii a crescut cu 10 - 15%”, a spus Ioan Fetea. Președintele ACAR a mai menționat că producția de miere de salcâm ar putea scădea în acest an sub 2.000 tone, față de aproape 8.000 tone în 2009. În România existau anul trecut 1,1 milioane familii de albine. Principala piață de desfacere este cea externă, peste 60% din producția de miere românească fiind exportată în țări precum Germania, Marea Britanie, Italia, Franța, Austria, SUA, Canada, Japonia sau China. Conform datelor Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), consumul anual de miere pe cap de locuitor în România este estimat la circa 500 grame, mai mici decât în majoritatea statelor europene. În Danemarca, spre exemplu, consumul de miere se ridică la cinci kg/cap de locuitor/an.