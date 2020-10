Plătiţi mult factura de gaz? Alegeţi-vă furnizorul!

Mai e puţin şi iarna bate la uşă. În ultimii ani am avut noroc de ierni blânde, poate doar cu un episod sau două de temperaturi cu mult scăzute. Aşa că nu am fost nevoiţi să încălzim suplimentar locuinţele. Chiar şi aşa, facturile la gaz au crescut lună de lună precum Făt-Frumos şi asta pentru că, preţurile se stabileau într-o piaţă în care nu exista concurenţă şi în multe zone din ţară exista doar un singur furnizor de gaze naturale.De la 1 iulie 2020 piaţa gazelor naturale s-a liberalizat şi odată cu ea, ar fi trebuit să crească concurenţa, iar preţurile să scadă. Numai că, lucrurile nu stau deloc aşa. Vara a trecut, facturile au fost mici şi aproape că am uitat să ne alegem o companie care să ne furnizeze gazul.Doar 22% dintre consumatorii casnici de gaz din România, adică 350.000 de români au contract de furnizare pe piaţa concurenţială, potrivit datelor Autorităţii Naţionale de Reglementare a Energiei (ANRE). Am făcut şi noi un sondaj printre constănţeni şi am vrut să aflăm câţi dintre cei intervievaţi ştiau despre liberalizarea pieţei gazelor naturale şi câţi au încheiat un nou contract de furnizare.„Nu am aflat de liberalizarea pieţei gazului. De când cu pandemia asta am uitat să mai trăim”, ne-a spus Maria Iancu, pensionară. „Ştiu că gazul este pe piaţa liberă dar nu am avut timp să mă interesez să aleg un furnizor”, ne-a spus Virgil Dumbravă, profesor. Am fost curioşi să aflăm şi părerea unor tineri care, chiar dacă nu au ajuns să achite facturi, au fost interesaţi de subiect.„L-am auzit pe tata că vorbea despre contractul la gaz, că trebuie schimbat, dar nu am dat importanţă. Eu dacă aş alege, aş opta pentru furnizorul cel mai ieftin, normal”, a declarat Ionuţ, liceean. „Este un lucru bun că s-a liberalizat piaţa, că ai de unde alege. Şi eu dacă ar fi să aleg un furnizor, tot după preţul cel mai mic m-aş orienta”, ne-a spus Oana, liceeană. Până la 1 iulie două societăţi erau reprezentative pentru clienţii casnici, Engie şi E.ON, cu o cotă de 90% dintre beneficiari. Şi acum marea majoritate a românilor primesc gaz de la cele două companii, la preţul concurenţial aplicat de ele.Cum alegi furnizorul de gazANRE a venit în sprijinul populaţiei şi a pus la dispoziţia consumatorilor aplicaţia: „Comparator oferte-tip de furnizare a gazelor naturale” pe care o puteţi accesa pe site-ul autorităţii. Astfel, aveţi posibilitatea să alegeţi din cei 31 de furnizori de gaz autorizaţi. Tot ce trebuie să faceţi este să completaţi 6 câmpuri obligatorii şi să daţi căutare. Am făcut şi noi o simulare completând criteriile de selecţie pentru a afla care este cel mai convenabil furnizor de gaz.Pentru un consum lunar de 100 kWh, la un preţ de furnizare de 101,10 lei/kWh am primit şase oferte, 3 de la furnizorul Engie România şi 3 de la Tinmar Energy. Oferta are mai multe componente: denumire, preţ gaz natural, cost transport, tarif de distribuţie, preţ de furnizare, sunt cele mai imoprtante aspecte. Preţurile diferă de la furnizor la furnizor şi de la pachetul ofertat.Atenţie la criteriile de variaţie a preţurilor! Preţurile pot fi mai mari sau mai mici în funcţie şi de perioada de valabilitate a ofertei, care poate fi de 12 luni sau de 24 de luni, de discountul oferit care variază între 10 sau 20%, dacă sunt incluse servicii tehnice (verificare/revizie insta-laţie şi centrală termică), dacă preţul conţine TVA sau nu, dacă sunt incluse acciza, serviciile de transport, tariful de distribuţie, dacă se solicită factura în format electronic sau cu poşta, dacă se solicită garanţii.Pachetele Engie Celsius Plus şi Engie Gaz Control au tarifele cele mai ridicate, preţul final ajungând la 128,24 lei/MWh. Engie Celsius 4U are un preţ final mai bun de 116,24 lei/MWh, numai că, valabilitatea ei expiră pe 31 octombrie 2020. Cele trei oferte, ale celor de la Tinmar, o companie cu capital privat autohton, au acelaşi cost de furnizare a gazelor naturale şi anume 108,64 lei/MWh.Dacă nu v-aţi decis să semnaţi un nou contract, mai aveţi la dispoziţie nouă luni, adică până la data de 30 iunie 2021 până când o veţi putea face. Trebuie să mai ştiţi că, puteţi schimba furnizorul în termen de 21 de zile de la data solicitării şi foarte important, negociaţi cu acesta preţul gazului.