Plătim impozit pe creşterea preţurilor

Fiscalitate de criză

Plătim impozit pe creșterea prețurilor

Veniturile statului cresc mai repede decât cele ale națiunii. Produsul intern brut nici nu îndrăznește să viseze la un salt de 0,5%, în timp ce încasările din martie 2011, ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală le-au depășit cu 13,62% pe cele din martie 2010. Cum este posibil așa ceva? ANAF, are următoarea explicație: au crescut TVA (de la 19% la 24%) și accizele, iar pe de altă parte, acțiunile de control și inspecție fiscală sunt mai dese și mai eficiente. La acești factori ar mai trebui adăugat alți doi: relansarea unor sectoare ale econo-miei (industria și exporturile, în principal) și inflația. Creșterea medie a prețurilor de 7,6%, din februarie 2010 până în februa-rie 2011, i-a adus Fiscului o bonificație de 1,82 lei TVA, la fiecare sută de lei cheltuită de români la piață. Mai concret: dacă românul plătea, în 2010, prețul de 100 de lei pentru un produs, plus 24 de lei TVA, el plătește astăzi, pentru același produs, prețul de 107,6 lei plus 25,82 lei. Diferența de 1,82 lei TVA echivalează cu un impozit pe creșterea prețurilor, achitat de consumatori. Dacă privim la structura veniturilor bugetare, atrage atenția creșterea cu 14,95% a sumelor încasate din impozitul pe profit. Cărui fapt se datorează, în principal acest salt cu adevărat impresionant? Consumul intern nu a crescut, în schimb au sporit exporturile. Pe de altă parte, mai toate companiile și-au redus cheltuielile, maximizându-și profiturile. În plus, autoritatea fiscală e mai determinată să scoată economia subterană la lumină. Pe fondul scăderii generale a salariilor, încasările din impo-zitul pe venit s-au diminuat cu 2,19%. La polul opus, veniturile din TVA au crescut peste așteptări, cu 41,84%, în ciuda faptului că a scăzut consumul. De vină este, în principal, acel impozit pe creșterea prețurilor de care vorbeam la început. În cazul accizelor, creșterea veniturilor bugetare a fost de 19,82%. Încasările la bugetul asigurărilor de sănătate au crescut cu 6,32%, cele la bugetul asigurărilor sociale de stat, cu 5,55%, în timp ce asigurările pentru șomaj, au avut venituri mai mici cu 4,04%.