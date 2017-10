Platformă pentru dezvoltarea transportului multimodal în sud-estul Europei

Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța a organizat seminarul național „Watermode - Platformă pentru dezvoltarea și promovarea transportului multimodal în sud-estul Europei” din cadrul proiectului Watermode (Transnational Network for the Promotion of the Water-Ground Multimodal Transport), proiect inițiat de Autoritatea Portului Veneția, Italia.În cadrul seminarului au fost abordate teme de interes pentru transportul multimodal din România, promovându-se îmbunătățirea coordonării între firme și instituțiile publice și realizarea unui management performant al soluțiilor de transport. Participanților la seminar le-au fost prezentate obiectivele, activitățile, rezultatele și partenerii proiectului Watermode, potențialul portului Constanța ca nod multimodal în cadrul re-țelelor de transport europene, precum și investițiile care se realizează pentru dezvoltarea infrastructurii portuare.Companiile participante au avut ocazia de a-și pre-zenta serviciile oferite, dar și contribuția acestora la dezvoltarea transportului multimodal în sud-estul Europei.Proiectul Watermode se realizează în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră din sud-estul Europei, cu finanțare din partea Fondului European de Dezvoltare Regională, a Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului și din fonduri proprii. Proiectul a fost aprobat în cadrul Programului SEE (South East Europe) și face parte din axa prioritară 3 SEE: Îmbunătățirea accesibilității, având ca obiectiv final îmbunătățirea condițiilor-cadru pentru platformele multimodale.