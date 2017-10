Platforma online care deschide drumul spre afaceri cu Marea Britanie

Aceste motive au stat la baza seminarului de afaceri organizat ieri, 21 februarie 2017, la hotelul „Iaki”, din Mamaia, de către Ambasada Marii Britanii la București, prin Departamentul pentru Comerț Internațional (DCI), împreună cu Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța și Camera de Comerț Britanică - Română (CCBR).La eveniment au fost prezenți Paul Brummell - ambasadorul Marii Britanii, Decebal Făgădău - primarul Constanței, Dănuț Jugănaru - directorul general al CCINA, Raluca Constantinescu - directorul DCI, Charlie Crocker - președintele CCBR, numeroși reprezentanți ai mediului de afaceri din Constanța și ziariști.„Brexit-ul nu înseamnă ieșirea din Europa. Rămânem țară europeană. Dorim să dezvoltăm relațiile cu România și de aceea suntem la Constanța”, a declarat ambasadorul Paul Brummell în debutul seminarului. El a amintit de prezența britanicilor în Dobrogea și Constanța, încă din secolul XIX, și de dezvoltarea legăturilor militare, comerciale și universitare din ultimii ani.Salutând faptul că municipiul Constanța devine punct de atracție pentru investiții, primarul Decebal Făgădău a evidențiat câteva dintre oportunitățile de afaceri și faptul că orașul dispune de un important capital uman. „Avem nevoie de tehnologii noi, de parteneriate. Municipalitatea va asigura cadrul instituțional pentru dialog și afaceri”, a dat asigurări primarul.O prezentare mai largă a ofertei municipiului și județului Constanța a fost făcută de directorul general al CCINA. Jugănaru i-a invitat pe britanici să investească în portul Constanța, în parcurile eoliene din județ și în grupurile energetice de la Cernavodă, în agricultura și industria alimentară, în unitățile hoteliere din turismul de pe litoral, dar mai ales în industria divertismentului, în turismul balnear și în parcurile industriale și logistice din județ.Schimburile comerciale dintre România și Marea Britanie au atins un record de 4 miliarde euro, în 2015, a spus Raluca Constantinescu. Balanța este favorabilă țării noastre. Domeniile de interes pentru Marea Britanie sunt: energia (cu accent pe cea nucleară), construcția de automobile, serviciile financiare, agricultura, apărarea și securitatea.Momentul cel mai interesant pentru participanți a fost prezentarea platformei online (www.great.gov.uk) creată de Departamentul pentru Comerț Internațional. Aceasta cuprinde patru secțiuni: Buy from the UK; Invest in the UK; Study in the UK; Visit the UK. Cei ce accesează platforma „Buy from the UK” vor găsi o mulțime de firme, ordonate pe domenii de activitate, cu descrierea lor și datele de contact. Legătura cu ele se poate face direct, printr-un e-mail. Pe platforma „Invest in the UK” sunt prezentate domeniile cele mai atractive pentru investiții în Marea Britanie și ghidul pentru deschiderea afacerilor în regat.Trebuie să știți că interesul românilor pentru colaborarea cu Marea Britanie este foarte mare. În fiecare an, Departamentul pentru Comerț Internațional primește sute de solicitări de la companiile românești care vor să colaboreze cu cele britanice.Răspunzând întrebărilor ziariștilor, ambasadorul Paul Brummell a declarat: „Importăm foarte multe haine produse în România. Aș fi bucuros dacă hainele confecționate în țara mea ar fi dorite în România. Schimburile comerciale au crescut anul trecut și investițiile britanice sunt tot mai prezente în România. Sunt multe companii care au venit aici pentru a angaja tinerii talentați români, la Constanța, Cluj, Iași și București. La evenimentul de astăzi am invitat doar firmele românești, pentru a le prezenta oferta britanică. În luna decembrie, cinci sau șase companii britanice, din sectorul energiei nucleare, vor vizita Cernavodă.Marea Britanie are o experiență foarte mare în domeniul energiei nucleare. Acum 62 de ani am construit primul reactor nuclear din lume. Săptămâna viitoare voi fi prezent la Londra, la un eveniment care va sublinia rolul sectorului nuclear în Marea Britanie. Vor participa și patru sau cinci delegații din România. Sunt mândru de sectorul universitar din Marea Britanie. Centrele sale universitare sunt în topul mondial.Sunt fericit că unii dintre cei mai buni studenți români vin la noi să învețe. Sunt convins că acest lucru va continua după Brexit. Anul trecut, am organizat un târg la București, la care au participat peste 75 de universități britanice. În țara mea sunt investitori români în comunicații, IT și alte domenii. Da, am băut vin de Murfatlar. Este foarte bun. Am participat la Londra, la Institutul Cultural Român, la un eveniment de promovare a vinurilor românești, din toate regiunile țării. A fost un eveniment bine apreciat.”