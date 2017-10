Platforma IT a portului Constanţa va fi extinsă

Platforma IT a portului Constanța va fi extinsă

Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța a găzduit seminarul „Sistemul Integrat Portuar de Comunicare”. Acțiunea face parte din proiectul „Improvement of Maritime Links between TRACECA and TENs Corridors”, finanțat de Uniunea Europeană. Au participat reprezentanții firmelor de agenturare, pilotaj, remorcaj, ai liniilor maritime, de transport containere, ai operatorilor de marfă și ai autorităților portuare. „Scopul unui sistem integrat portuar este de a crea o conexiune între comunitatea portuară și autorități, fapt ce va conduce la fluidizarea circuitului documentelor în sistem electronic”, a declarat Ioan Bălan, directorul general al CN APMC. În cadrul evenimentului au fost prezentate aplicațiile IT actuale, următorii pași ai extinderii platformei IT a portului Constanța și posibilitățile de conectare a agenților economici din port la sistemul integrat de comunicare.