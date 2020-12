Platformă de jocuri disponibilă acum şi în România

Pasionaţii de jocuri video au acum la dispoziţie platforma de gaming bazată pe cloud, lansată anul trecut de Google. Platforma Stadia este disponibilă acum şi în România fără a fi nevoie de dispozitive puternice pentru a rula cele 22 de jocuri existente pe platformă. Tot ce trebuie să faceţi este să accesaţi link-ul: stadia.google.com din browser-ul Chrome, vă conectaţi cu contul dvs.de gmail şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran. Jocurile vor rula fără a mai fi nevoie să le descărcaţi, în două variante: gratuită sau cu abonament. Toţi utilizatorii noi de Stadia au acces gratuit pentru o lună la Stadia Pro, serviciul cu abonament oferit de platformă. Abonaţii Stadia Pro pot juca gratuit zeci de jocuri, precum Hitman 2, Dead by Daylight sau Orcs must Die! 3, iar în fiecare lună sunt adăugate noi jocuri disponibile abonaţilor Stadia Pro. Abonamentul Stadia Pro este de 45 lei/lună. Stadia are nevoie de o conexiune de internet stabilă cu o viteză de cel puţin 10 Mbps/secundă.