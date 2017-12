Planuri economice de colaborare între România și India, în 2018

Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României, Mihai Daraban, a avut, săptămâna aceasta, la sediul CCIR Business Center, o întrevedere cu Chitra Suresh, însărcinat cu afaceri în cadrul Ambasadei Indiei din România.Președintele CCIR a vorbit despre potențialul de creștere al schimburilor comerciale dintre cele două state în raport cu volumul actual, în mod special pentru sectorul serviciilor. În acest context, Mihai Daraban a precizat că „un forum de afaceri bilateral ar contribui la intensificarea schimburilor comerciale dintre România și India, având în vedere că există la momentul actual, în România, 303 companii active cu acționariat indian, având un capital total de aproximativ 17 milioane euro”.La rândul său, Chitra Suresh a precizat că Ambasada Indiei la București are în plan organizarea unei delegații de afaceri în România: „În cursul acestui an, am avut cinci companii indiene care au investit în România prin intermediul InvestRomania. Anul viitor, se împlinesc 70 de ani de relații diplomatice între România și India și considerăm că ar fi oportună creșterea interacțiunii dintre cele două medii de afaceri printr-o serie de evenimente pe teme economice, culturale și turistice”.