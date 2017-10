Plâng fermierii care şi-au vândut recolta repede şi ieftin

Blocada Rusiei aruncă în aer prețul grâului

Plâng fermierii care și-au vândut recolta repede și ieftin

Decizia Rusiei de a stopa exporturile de grâu, cuplată cu producția extrem de slabă din majoritatea statelor europene, a pus presiune pe prețul grâului, care se vinde acum cu 220 – 240 euro/tona. Producția de grâu din Rusia se ridică la aproape 50 milioane tone, în ciuda secetei care face ravagii de mai bine de șase săptămâni. Ucraina va încheia campania de recoltare cu peste 20 milioane tone grâu. În România, ploile au înjumătățit recolta, estimată acum la numai 3,3 milioane tone, față de aprecierile din primăvară ale Ministerului Agriculturii (MADR), care anunța o producție de 7 milioane tone. Potrivit datelor MADR, inundațiile din iunie și iulie au distrus aproape 300.000 ha de culturi agricole, producând pagube de peste 150 milioane lei. Circa 30.000 ha au fost calamitate complet, iar 100.000 ha au fost afectate în proporție de 30 – 50%. Peste 120.000 ha cultivate cu grâu au fost afectate de ploile torențiale, care fie au distrus culturile, fie au adus recoltele la un standard furajer. În Constanța, fermierii regretă că au vândut grâul rapid, însă spun că nu aveau cum să anticipeze criza din Rusia. „Rușii au fost loviți rău de tot, așa că prețul grâului s-a dublat, în decurs de câteva zile, ajungând de la 120 la 240 euro/tona. Din păcate, eu am vândut o mare parte din producție la început, pentru că m-am speriat. Calitatea nu era bună, ploua mereu, așa că nici nu puteam să-l depozitez. În plus, nici producția nu a fost la cote bune – speram să obținem 7 tone/ha, însă n-am ajuns nici măcar la 4 tone/ha”, spune Curtali Zacher, un fermier constănțean. Totuși, față de anii precedenți, majorarea prețului grâului a venit la mijlocul recoltei, așa că unii agricultori au reușit să vândă producția la un preț bun. Din păcate, mai mult de 50% din cantitatea recoltată este grâu furajer, care se vinde la un preț mult mai mic. Producția medie obținută în județul Constanța este de 2,7 tone/ha, în linie cu ce obțin fermierii din marile bazine cerealiere ale țării, respectiv 2,5 – 3,2 tone/ha. Este chiar mai rău decât în 2009, un an extrem de secetos, în care producția totală de grâu s-a ridicat la 5,2 milioane tone, după ce agricultorii au obținut producții medii de 4,2 – 6,7 tone/ha. În 2008, un an agricol foarte bun, producția a fost de 7,7 milioane tone. „Rezultatele variază de la o fermă la alta. Eu, spre exemplu, am reușit să mă mențin la nivelul de anul trecut. Depinde și de cum îți lucrezi terenul. Dacă ai investit și ai utilaje corespunzătoare, poți minimiza pierderile. Rapița a mers foarte bine. Acum arăm, mai sunt cinci zile până când terminăm de pregătit terenul. Din păcate, acum nu mai plouă”, spune Ioan Popa, fermier din Tuzla. Ploile n-au stricat chiar tot, reușind să ajute culturile de porumb și floarea-soarelui, care au nevoie de cantități mari de apă. Desigur, în zonele în care a plouat mai mult, culturile de primăvară au fost ușor afectate, întrucât terenul s-a suprasaturat și s-a inundat. „Am 80 ha cu porumb și 170 ha cu floarea-soarelui, ambele culturi fiind într-o stare destul de bună. Ne pregătim pentru campania de primăvară”, mai spune Curtali Zacher. Lecția pe care fermierii au învățat-o în această vară este să nu-și vândă niciodată recolta la capătul parcelei, pentru că nu au decât de pierdut. Cei care au avut acces la silozuri sau care și-au per-mis să plătească pentru depozitare vând acum grâul la un preț nesperat de bun. Ba mai mult, fermierii estimează că prețul va mai crește, întrucât China a anunțat că recolta de orez este foarte slabă în 2010, din cauza vremii nefavorabile, motiv pentru care ar putea importa mai mult grâu decât în mod normal. Totuși, o producție națională de 3,3 milioane tone înseamnă că va trebui să importăm grâu, la un preț la fel de mare. În consecință, toamna ar putea aduce scumpiri la produsele de panificație.