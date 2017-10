Piraţii nigerieni au răpit patru navigatori de pe o navă germană

Pirații nigerieni au răpit patru navigatori de pe o navă germană

Nava portcontainer germană „Hansa Marburg” a fost atacată de pirații nigerieni la 108 mile de coastă. Patru navigatori - doi ruși și doi filipinezi - au fost răpiți. Nava se îndrepta dinspre Malabo spre Guineea Ecuatorială. „Hansa Marburg” are capacitatea de 23.419 tdw, 1.740 TEU, a fost construită în 2007 și este înmatriculată sub pavilion Liberia.În prezent, coasta Nigeriei și Golful Guineea sunt cele mai periculoase zone ale lumii, cu grave amenințări pentru nave și platformele petroliere. În primul trimestru al anului, în Golful Guineea au fost înregistrate 15 atacuri piraterești, 3 nave fiind capturate. În Nigeria, au fost raportate 11 incidente, iar o navă de aprovizionare off-shore a fost capturată.În schimb, în Somalia, au fost raportate doar 5 atacuri, iar o navă de pescuit, care fusese capturată, a fost eliberată rapid de forțele de intervenție.Până în 2011, Golful Aden și Oceanul Indian s-au aflat sub controlul piraților somalezi. Odată cu introducerea gărzilor înarmate la bordul navelor comerciale, dar și a prezenței numeroaselor vase de război în patrulare, numărul atacurilor piraterești a scăzut dramatic în acea parte a lumii.