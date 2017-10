Piraţii nigerieni au atacat două tancuri

Pirații nigerieni au atacat două tancuri

Două tancuri au fost atacate de pirații nigerieni pe 6 februarie 2014. Tancul grecesc „Vasilis Suez” a fost atacat de persoane înarmate la 30 de mile marine sud de Brass. Nava a emis semnalul de primejdie. În aceeași zi, a fost atacat de persoane înarmate și tancul chimic „Cher, aparținând unui armator din Emiratele Arabe Unite. Incidentul a avut loc la 75 mile marine S-SV de Brass. Nava „Vasilis Suez” are capacitatea de 158.601 tdw, a fost construită în 2011 și este înregistrată sub pavilion Insulele Marshall.Tancul chimic „Cher” are capacitatea de 11027 tdw, a fost construit în 2009 și este înregistrat sub pavilion Panama.