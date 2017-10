Piraţii din vestul Africii au îngrozit shipping-ul mondial

Pirații din vestul Africii au îngrozit shipping-ul mondial

Pirații de pe coasta Africii de Vest sunt din ce în ce mai violenți. Statisticile Biroului Maritim Internațional arată că, în primele nouă luni din 2014, numărul victimelor (răniți și uciși) l-a depășit pe cel înregistrat pe parcursul întregului an precedent. În 2013, navele a peste 1.200 de navigatori au fost abordate de pirații din vestul Africii, circa 300 dintre ei fiind luați ostateci.Efectele acestor acțiuni criminale asupra marinarilor au devenit subiect de dezbatere pentru o serie de organisme, în frunte cu Organizația Maritimă Internațională. Ele au constatat că numărul acțiunilor piraterești este mult mai mare decât arată statisticile, două treimi din atacurile împotriva navelor nefiind raportate de armatori.Care este motivul trecerii acestor fapte sub tăcere? Avem de-a face cu o acțiune premeditată a armatorilor și asiguratorilor. Aceștia încearcă să țină sub control informațiile, pentru a nu determina presiuni din partea familiilor și a presei, care i-ar încuraja pe pirați să pretindă răscumpărări din ce în ce mai mari. Alți armatori ascund incidentele rezolvate fără urmări, chiar și față de asiguratori. Se tem că nivelul de risc al zonei va fi reevaluat, că vor crește costurile cu asigurările navelor și echipajelor.Organismele internaționale de care depinde securitatea navigatorilor pe mare întârzie să ia măsuri eficiente de combatere a criminalității, lăsând totul în seama autorităților naționale din zonă. Or, acestea sunt tolerante față de pirați, fiind suspectate că îi susțin din umbră.Săptămâna trecută, patru asociații internaționale ale armatorilor - BIMCO, ICS, INTERTANKO și INTERCARGO - au organizat o masă rotundă în cadrul căreia au lansat Ghidul pentru armatori, operatori și comandanți împotriva pirateriei din regiunea Golfului Guineea.În comunicatul dat publicității se exprimă îngrijorarea față de intensificarea acțiunilor piraterești și a răpirilor în apele Africii de Vest, și față de extinderea ariei de manifestare a acestora, din sudul Angolei până la nord de Sierra Leone.Elaborarea noului ghid a fost considerată necesară, dat fiind modul diferit de acțiune al piraților din Africa de Vest (comparativ cu al piraților somalezi). Aceștia sunt mai violenți, fac mai des uz de arme, iar cazurile de răpiri pentru obținerea răscumpărării sunt frecvente.Ghidul poate fi accesat de comandanții și navigatorii români de pe site-urile BIMCO, ICS, INTERTANKO și INTERCARGO. El ar trebui preluat de Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV, pentru a fi prelucrat în cadrul procesului de instruire.În ultimii patru ani, navigatorii români au cunoscut pe pielea lor cât de periculoși sunt pirații din vestul Africii. Prea puține cazuri au fost raportate Biroului Maritim Internațional, iar și mai puține au ajuns în presă.Pe 9 ianuarie 2011, tancul petrolier „Chassiron”, sub pavilion belgian, pe care se aflau șase ofițeri români, a fost atacat de pirații nigerieni, la 6,5 mile distanță de intrarea în portul Lagos. Bandiții au jefuit echipa-jul, iar comandantul a avut parte de un tratament extrem de dur, fiind la un pas de a fi ucis.În iunie 2011, nava grecească „Aristofanis”, pe care se aflau și doi ofițeri români, a fost capturată în timp ce se afla în zona de ancoraj de la Cotonou (Benin). Nava a fost jefuită de marfă și eliberată.Pe 24 iulie 2011, tancul petrolier italian „RBD Anema e Core”, al cărui comandant era român, a fost capturată la 23 mile sud de Cotonou. Nava a fost jefuită și eliberată după câteva zile.În iunie 2013, nava franceză „Adour”, pe care se aflau și patru navigatori din Constanța, a fost capturată de pirați, dusă în Delta Nigerului și jefuită de tot ce se putea lua.