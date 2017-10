Piraţii au luat ostateci 1.052 de navigatori, au rănit 68 şi au ucis 8

În 2009

Pirații au luat ostateci 1.052 de navigatori, au rănit 68 și au ucis 8

Numărul incidentelor piraterești și al răpirilor înarmate, înregistrate în 2009 s-a ridicat la 409, se arată în bilanțul Centrului de Raportare a Pirateriei, din cadrul Biroului Maritim internațional. Ultima dată când cazurile de piraterie au depășit cota 400 a fost în 2003. „Campionii“ pirateriei Potrivit raportului, 2009 este cel de al treilea an succesiv în care fenomenul pirateriei se amplifică. Evoluția a fost următoarea: 2006 - 239 incidente, 2007 - 263 incidente, 2008 - 293 incidente. Statisticile arată că anul trecut, în mai multe zone ale lumii, au fost atacate 153 de nave, iar 49 dintre ele au fost capturate. Împotriva a 120 de nave s-au folosit armele, față de numai 46 nave în 2008. Un număr de 1.052 de navigatori au fost luați ostateci, 68 dintre ei au fost răniți în timpul incidentelor, iar 8 au fost uciși. Violența împotriva echipajelor a crescut. Zona de coastă a Somaliei și Golful Aden rămân, în continuare, cele mai periculoase pentru navigația internațională. În 2009, aria de acțiune a briganzilor s-a extins în Oceanul Indian, multe dintre atacuri fiind date la 1.000 de mile de Magadiscio. Pirații din Somalia sunt autorii a 217 dintre cele 409 atacuri ale anului. Ei au capturat 47 de nave și 867 de navigatori. În 2008, ei atacaseră 111 nave și capturaseră 42 dintre ele. În timp ce numărul atacurilor s-a dublat, numărul navelor capturate nu a crescut proporțional. Acest fapt se datorează atât măsurilor de securitate luate la bordul navelor, cât și prezenței forțelor navale care patrulează în zonă. Harta de risc al navigației În 2009, în zona Nigeriei au fost consemnate 28 de incidente. 21 de nave au fost abordate, 3 dintre ele fiind atacate cu focuri de arme. O singură navă a fost capturată, iar un navigator a fost ucis. În apele Indoneziei, fenomenul pirateriei este în declin. Anul trecut au fost raportate doar 15 incidente. În Strâmtoarea Malacca au avut loc doar 2 evenimente de acest gen, la fel ca în 2008. În schimb, în Strâmtoarea Singapore, pentru al doilea an la rând, pirateria a luat amploare. În 2008 au fost 6 incidente, iar în următorul an, alte 9. Marea Chinei de Sud se numără printre zonele de mare risc ale navigației internaționale. În 2009, au fost raportate 13 incidente piraterești, cele mai multe de după 2003. Un număr de 11 nave au fost abordate, una fiind capturată. Zona Bangladesh (Chittagong) a avut o creștere ușoară a numărului incidentelor, comparativ cu 2008. Dintre cele 17 nave atacate, 14 au fost abordate, iar una a fost furată. Cele mai multe acțiuni piraterești s-au petrecut când navele se aflau la ancoraj. În apele continentului sud american au fost raportare 37 de incidente în 2009, față de numai 14 cu un an înainte. 12 dintre ele s-au petrecut la navele aflate în ancoraj, în Peru. Alte țări afectate de fenomenul pirateriei au fost Brazilia, Columbia, Costa Rica, Ecuador, Haiti și Venezuela. Cele mai multe dintre atacuri au fost date în zonele de acostare din porturi și în cele de ancoraj. Românii - prizonierii briganzilor Printre marinarii luați ostateci de pirați se numără tot mai mulți români. Pe 11 aprilie 2009, a fost capturat remorcherul „Buccaneer”, în timp ce traversa Golful Aden. Cei 16 membri ai echipajului, printre care și cinci români, au fost făcuți prizonieri. Au fost eliberați, după 4 luni, pe 9 august 2009. În acest caz, nu s-a plătit nicio răscumpărare. Nava „Victoria”, sub pavilion Antigua și Barbuda, a fost atacată și capturată de pirații somalezi, pe data de 5 mai 2009, în apropierea strâmtorii Bab el Mandeb. La bordul ei se aflau 11 navigatori români. În dimineața zilei de 18 iulie 2009, după 2 luni și 13 zile de captivitate, nava și echipajul au fost eliberați, după plata răscumpărării. Tancul petrolier „Maran Centaurus”, cu o capacitate de 300.294 dwt, încărcat cu țiței, a fost capturat de pirații somalezi, în seara zilei de 29 noiembrie 2009. Atacul a fost dat în timp ce nava se afla la 600 mile nord-est de Insulele Seychelles. Nava și echipajul de 28 de navigatori, printre care și un român, au fost eliberați pe data de 18 ianuarie 2010, după plata unei răscumpărări de 5,5 - 7 milioane de dolari. În ziua de 28 decembrie 2009, tancul chimic de 13.924 tdw „St James Park”a căzut în mâinile piraților somalezi, în Golful Aden. Printre cei 26 de marinari de pe navă se află și 2 navigatori români. St James Park și echipajul său nu au fost, încă, eliberați. Anul 2010 a făcut noi victime printre români. Pe 1 ianuarie, ro-ro-ul „Asian Glory” a fost atacat de pirați și capturat, într-o poziție aflată la 900 mile nord de Insulele Seychelles și la 600 mile de coasta Somaliei. Printre cei 25 de navigatori făcuți prizonieri se află și 2 români.