Piraţii au capturat un petrolier italian, comandat de un român

Pirații au capturat un petrolier italian, comandat de un român

Pe data de 24 iulie 2011, pirații au capturat un tanc petrolier italian, în Golful Guineea, a anunțat agenția de știri ANSA. Nava se numește „RBD Anema e Core” și are la bord un echipaj de 23 navigatori. 20 dintre ei sunt filipinezi, doi sunt italieni, iar comandantul este român. Trei pirați au reușit să urce la bordul navei, în timp ce aceasta se afla la 23 mile sud de Cotonou, Benin.Ministerul de Externe al Italiei a declarat că fost înființată o unitate de criză, care este în contact cu armatorul RBD Rizzo Bottiglieri De Carlini, din Napoli, și care urmărește situația îndeaproape.Italia este unul dintre statele care au intensificat măsurile de secu-ritate de pe navele comerciale care tranzitează apele infestate de pirați. În luna iulie, statul italian le-a permis armatorilor să utilizeze gărzi înarmate și soldați, la bordul navelor. Nu se știe dacă și acest tanc petrolier avea un asemenea sistem de securitate.Nava „RBD Anema e Core” are 243 metri lungime, 42 metri lățime, capacitatea de 110.000 tdw și atinge o viteză de 12,5 noduri. Este înregistrată sub pavilion Italia.„Nu deținem nicio informație despre comandantul român, întrucât nu este membru al organizației noastre. De asemenea, nu avem niciun contract de muncă cu armatorul navei. Având în vedere zona unde s-a produs evenimentul, ne așteptăm ca nava și echipajul să fie jefuiți și abandonați după două - trei zile. Cam așa procedează pirații din Vest Africa” - a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Adrian Mihălcioiu, liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor.