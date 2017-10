Pieţele constănţene, ticsite cu miei!

Piețele constănțene, ticsite cu miei!

În piețele constănțene autorizate să vândă carne este ca după măcel! În Piața Griviței, de exemplu, loc de tradiție care atrage în fiecare an poate cei mai mulți clienți, „zac” atârnați sute de miei. Prețul nu-i mulțumește pe deplin nici pe cei care vând, nici pe cumpărători. Primii spun că profitul scade de la an la an, din cauza creșterii costurilor cu furajele și a celorlalte cheltuieli, iar clienții că prețul este cam prea piperat pentru buzunarul lor. Anul acesta, în piață kilogramul de carne de miel este 25 de lei, dar se poate negocia până pe la 22 de lei. Tocmai de aceea, foarte mulți constănțeni preferă să cumpere cantități mai mici, și nu un miel întreg. Oricum, puțină carne va rămâne nevândută, și asta deoarece abia de mâine va fi înghesuială mare în piață.Centre temporare de sacrificareConstănțenilor le este oferită, ca în fiecare an, și posibilitatea achiziționării directe a mieilor și tăierii acestora în centrele temporare de sacrificare ce funcționează până pe 5 aprilie. Pentru constănțeni au primit autorizație de la Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) două astfel de centre. Unul se găsește în Piața Pescăruș, iar cel de-al doilea, la Pavilionul Expozițional din Mamaia. Acolo, constănțenii își pot alege mielul pe care și-l doresc, în funcție de mărime. Deocamdată numărul celor care au apelat la această variantă nu este unul impresionant (luni, cifra se ridica la puțin peste 60), însă și aici cererea va crește semnificativ începând de astăzi. Procedura este una simplă și rapidă. „Vine clientul, își alege mielul, avem oameni care îl cântăresc în viu și aproximează cam cât rămâne, îl băgăm la tăiere, avem măcelari, iar eu verific carcasa la final din punct de vedere sanitar veterinar. Totul durează 10 - 20 de minute”, a explicat dr. Bogdan Licărete, responsabilul din partea DSVSA Constanța care se ocupă în această perioadă de buna desfășurare a activității centrului temporar de sacrificare din Piața Pescăruș.Iedul, la același prețȘi constănțenii care vor să aleagă pentru Paște carne de ied în loc de miel au de unde alege. Oferta este destul de generoasă, iar prețul, identic. Mulți o preferă deoarece are mai puțină grăsime. În plus, iedul are un miros specific mai puțin pronunțat.„Carnea și organele sunt admise pentru consumul public numai dacă sunt însoțite de un certificat de sănătate publică veterinară și poartă marca de sănătate care atestă că animalele, carnea și organele obținute în urma sacrificării au fost supuse examenelor veterinare antemortem și postmortem, iar în urma rezultatelor nu au fost identificate boli transmisibile la om sau alte aspecte care ar putea prezenta un risc pentru sănătatea umană”, au ținut să precizeze reprezentanții DSVSA Constanța.