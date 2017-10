Pierderi de peste 15 miliarde dolari pentru Merrill Lynch

Miercuri, 21 Ianuarie 2009

Merrill Lynch, banca de investiții preluată de Bank of America, a afișat pierderi record de 15,31 miliarde dolari în al patrulea trimestru din 2008, în contextul crizei financiare mondiale, ce a afectat grav marile bănci americane, relatează Reuters. Merril Lynch a înregistrat pierderi nete de 9,62 dolari/acțiune, mai ales ca urmare a deprecierilor semnificative de active. Anunțul privind rezultatele financiare survine după ce Bank of America a primit 20 de miliarde de dolari din partea guvernului SUA, pentru încheierea preluării Merrill Lynch. Pierderea înregistrată în al patrulea trimestru de Bank of America se ridică la 1,79 miliarde dolari, echivalent cu 48 cenți/acțiune, comparativ cu profitul net de 268 milioane dolari, 5 cenți/acțiune, înregistrat în aceeași perioadă din anul precedent.