PIB-ul UE a crescut cu 40 de miliarde de euro pe seama mobilităţii forţei de muncă

PIB-ul UE a crescut cu 40 de miliarde de euro pe seama mobilității forței de muncă

Ştire online publicată Luni, 29 August 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Agenții economici și cetățenii au obținut avantaje importante pe măsură ce Uniunea Europeană a înlăturat obstacolele interne din calea liberei circulații a mărfurilor, serviciilor și persoanelor. O primă estimare arată că, în perioada 2004 - 2007, creșterea mobilității forței de muncă, sub influența noilor țări care au aderat la UE, a determinat un spor al produsului intern brut comunitar de aproximativ 40 de miliarde de euro.Libera circulație a persoanelor între statele membre ale UE reprezintă unul dintre cele mai tangibile succese ale integrării. Europenii profită în fiecare zi de dreptul lor la liberă circulație. În calitate de turiști, întreprind aproximativ 1,25 miliarde de călătorii pe teritoriul UE în fiecare an. Un sondaj recent a arătat că, pentru 48% din cetățenii europeni, dreptul la liberă circulație și ședere în Uniunea Europeană este cel mai important drept pe care îl au ca cetățeni.Comisia Europeană adoptă o poziție fermă în ceea ce privește libera circulație a persoanelor, astfel încât cetățenii europeni să beneficieze pe deplin de drepturile lor.Unele evenimente care au avut loc vara trecută au scos la lumină probleme importante legate de respectarea garanțiilor procedurale și de fond prevăzute de Directiva UE privind libera circulație a persoanelor. Ca urmare, Comisia a luat măsuri pentru a se asigura că toate cele 27 de state membre respectă pe deplin drepturile la liberă circulație ale cetățenilor UE.La un an de la adoptarea acestor măsuri, datorită presiunii politice constante, Comisia a obținut rezultate concrete: 16 state membre fie au oferit un răspuns la toate preocupările exprimate de Comisie, fie au elaborat modificări legislative pentru a garanta respectarea deplină a dispozițiilor directivei. Pentru restul statelor membre, Comisia a inițiat sau are în vedere inițierea procedurii în constatare a neîndeplinirii obligațiilor în temeiul tratatelor UE.Din vara anului 2010, au fost identificate de către Comisie și discutate, în cadrul reuniunilor bilaterale cu statele membre, 786 de probleme. 711 dintre ele (aproximativ 90 %) au fost soluționate prin dialog sau prin prezentarea de proiecte de modificări legislative de către statele membre. Numai 75 de probleme rămân nesoluționate și fac, la ora actuală, obiectul procedurii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor.